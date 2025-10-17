運動雲

>

佐藤輝明首局三分砲奠勝基　阪神橫掃橫濱DeNA強勢挺進日本大賽

▲佐藤輝明首局三分砲奠勝基　阪神橫掃橫濱DeNA強勢挺進日本大賽。（圖／阪神虎官方X）

▲佐藤輝明首局三分砲奠勝基　阪神橫掃橫濱DeNA強勢挺進日本大賽。（圖／阪神虎官方X）

記者胡冠辰／綜合報導

央聯高潮系列賽第3戰中，阪神虎展現壓倒性實力，以4比0完封橫濱DeNA，加上冠軍優勢的1勝，最終以4勝0敗橫掃對手，睽違兩年再度晉級日本大賽，證明「王者」之名實至名歸。

阪神先發左投高橋遙人今天投出近乎完美的內容，讓甲子園全場屏息；首局雖因三壘手佐藤輝明的失誤讓跑者上得點圈，但他隨即以犀利的二縫線與滑球壓制對手，連續解決打者至第7局，保持無安打無失分。

第8局一出局後，高橋雖被代打松尾敲出首安，隨後又連被林、石上擊安陷入滿壘危機，但他沉著應對，以149公里速球逼出代打戶柱飛球出局，成功止血；完成任務後退場，交由石井大智接手，石井頂住壓力以關鍵三振守成，讓DeNA無功而返。

打線方面，阪神虎今天火力全開。1局下1出局一、二壘有人時，主砲佐藤輝明鎖定橫濱先發凱伊（Anthony Kay）的第一球，狠狠擊中送入中外野全壘打牆後方，炸裂出高潮系列賽首支3分砲；這一棒震撼全場，佐藤興奮的高舉拳頭慶賀，全場歡聲雷動。

第3局，大山悠輔在兩出局一、二壘有人情況下再補上一支適時二壘安打，追加1分；阪神早早取得4比0領先，並由強悍投手群牢牢守住，讓DeNA全場無以為繼。

最終，阪神以完美的攻守配合達成3連勝，4勝0敗橫掃DeNA，挺進日本大賽，挑戰睽違兩年的日本一寶座。

關鍵字： 阪神虎橫濱DeNA日本大賽

【超暖風扇哥】高舉電風扇幫周圍觀眾狂送涼風XD

