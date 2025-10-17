運動雲

台灣大賽明開打！鄭浩均首登舞台　喊話「已調整最佳狀態」迎戰樂天

▲ 中職鄭浩均。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

2025台灣大賽即將於18日傍晚17:05分在臺北大巨蛋火熱開打，中信兄弟今（17日）於大巨蛋進行賽前練球；陣中先發土投鄭浩均，將迎個人生涯首次台灣大賽出賽，他表示自己既興奮又期待，並強調已充分調整好狀態，準備全力迎戰挑戰者樂天桃猿。

「是很期待也很興奮，」鄭浩均笑說，過去幾年他因傷勢與種種因素錯過台灣大賽，這次終於有機會披上黃衫戰袍站上最終舞台，他坦言格外珍惜，「當然要好好把握這難得的機會嘛，第一次打台灣大賽，也會期待自己能有亮眼的表現。」

歷經傷勢復原與季後等待挑戰賽結果的休養期後，鄭浩均透露身體狀況已恢復到理想水準，「調整得蠻到位的，就是一些小細節再修一下就好，其他都準備得非常充分，」教練團也給予他充足休息時間，讓他能在體能與心理上都回到最佳狀態。

今年鄭浩均憑藉穩定表現與話題性，在社群平台上人氣飆升，談到外界關注帶來的壓力，他展現成熟心態：「壓力多少會有，因為更多人在看，但我蠻享受這種壓力，它讓我在臨場時更亢奮，也是一種成長。」

談到總冠軍對手樂天桃猿在季後挑戰賽完成「讓二追三」的史詩逆轉，鄭浩均說「他們氣勢如虹，我也蠻樂見這樣，因為對我來說是很有挑戰性的任務。」

對於外界球迷看到統一獅先拿2勝後，普遍預期兄弟可能對上統一獅，鄭浩均坦言並未特別設定假想敵，「一開始就沒有預期對手是誰，就是兩隊都準備好，然後我們就是看誰有這個資格挑戰我們這樣。」

關鍵字： 中信兄弟樂天桃猿台灣大賽鄭浩均

