「以為他要殺了我」藍鳥教頭被薛茲爾兇還笑：真的是太棒了！

John Schneider on his 5th inning mound visit with Max Scherzer:



“I've been waiting for that moment... It was awesome, I thought he was going to kill me. It was great.” pic.twitter.com/cYrFMDFwpN — MLB Network (@MLBNetwork) October 17, 2025

記者王真魚／綜合報導

「我等這一刻等了一整年。」藍鳥總教練史奈德（John Schneider）被41歲老將薛茲爾（Max Scherzer）在投手丘上「兇」完後，居然笑著這麼說。他更打趣表示，「真的是太棒了，我以為他要殺了我。」

當時比賽進行到第5局，史奈德走上投手丘，打算換投，但「瘋狂戴斯（Mad Max）」當場爆發，堅決拒絕退場。兩人短短幾秒的對話張力拉滿，最後薛茲爾成功留下，並立刻三振打者化解危機。

史奈德笑說：「我等這一刻等了一整年，等Max在投手丘上對我大吼。那一刻雖然有數據、有戰術，但我選擇相信『人』。」

他更形容當時的氣氛，「太棒了，我還以為他要殺了我。他走上來用那雙異色瞳死死盯著我，那不是演的，是他最真實的樣子。」

薛茲爾一藍一棕的眼睛長年以來就是他最具標誌性的特徵之一，賽後訪問中，「老爹」歐提茲（David Ortiz）也好奇，「嚴肅問一下，那雙不同顏色的眼睛，有沒有讓打者分心？」

薛茲爾笑回，「我一直都很享受這點。藍眼加棕眼，大家都會開玩笑。希望多少對我有點幫助。」

還原當時怒吼狀況，薛茲爾表示，當下只是清楚知道自己想繼續投下去，「我正想著怎麼對付Randy，結果看到史奈爾上來，真的愣了一下。我就是知道我想要那顆球，只是用比較激烈的方式告訴他：『球，我要投。』」

這場比賽，薛茲爾主投5.2局失2分，幫助藍鳥以8比2擊敗水手，將系列戰扳平為2比2，也展現了老將在關鍵戰役中的價值與氣勢。

▲塞揚王牌薛茲爾（Max Scherzer）回春，藍鳥客場大勝水手追平戰局 。（圖／達志影像／美聯社）