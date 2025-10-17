運動雲

>

「以為他要殺了我」藍鳥教頭被薛茲爾兇還笑：真的是太棒了！

記者王真魚／綜合報導

「我等這一刻等了一整年。」藍鳥總教練史奈德（John Schneider）被41歲老將薛茲爾（Max Scherzer）在投手丘上「兇」完後，居然笑著這麼說。他更打趣表示，「真的是太棒了，我以為他要殺了我。」

當時比賽進行到第5局，史奈德走上投手丘，打算換投，但「瘋狂戴斯（Mad Max）」當場爆發，堅決拒絕退場。兩人短短幾秒的對話張力拉滿，最後薛茲爾成功留下，並立刻三振打者化解危機。

史奈德笑說：「我等這一刻等了一整年，等Max在投手丘上對我大吼。那一刻雖然有數據、有戰術，但我選擇相信『人』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他更形容當時的氣氛，「太棒了，我還以為他要殺了我。他走上來用那雙異色瞳死死盯著我，那不是演的，是他最真實的樣子。」

薛茲爾一藍一棕的眼睛長年以來就是他最具標誌性的特徵之一，賽後訪問中，「老爹」歐提茲（David Ortiz）也好奇，「嚴肅問一下，那雙不同顏色的眼睛，有沒有讓打者分心？」

薛茲爾笑回，「我一直都很享受這點。藍眼加棕眼，大家都會開玩笑。希望多少對我有點幫助。」

還原當時怒吼狀況，薛茲爾表示，當下只是清楚知道自己想繼續投下去，「我正想著怎麼對付Randy，結果看到史奈爾上來，真的愣了一下。我就是知道我想要那顆球，只是用比較激烈的方式告訴他：『球，我要投。』」

這場比賽，薛茲爾主投5.2局失2分，幫助藍鳥以8比2擊敗水手，將系列戰扳平為2比2，也展現了老將在關鍵戰役中的價值與氣勢。

▲塞揚王牌薛茲爾（Max Scherzer）回春，藍鳥客場大勝水手追平戰局 。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞揚王牌薛茲爾（Max Scherzer）回春，藍鳥客場大勝水手追平戰局 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 棒球薛茲爾總教練異色眼老將

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林益全遭統一戰力外　妻林家嘉深情發文相挺

林益全遭統一戰力外　妻林家嘉深情發文相挺

大谷翔平強勢甦醒　首局三壘安打締造史上首見紀錄

大谷翔平強勢甦醒　首局三壘安打締造史上首見紀錄

道奇3連勝聽牌！大谷翔平三壘打率先得分　朗希完美救援

道奇3連勝聽牌！大谷翔平三壘打率先得分　朗希完美救援

中職前球星「豹子腿」方昶詠遭辱：假球腿、還沒死　不忍提告了

中職前球星「豹子腿」方昶詠遭辱：假球腿、還沒死　不忍提告了

薛茲爾怒吼教頭拒換投！外媒揭賽前「暴走」畫面：教練只是藍色殘影

薛茲爾怒吼教頭拒換投！外媒揭賽前「暴走」畫面：教練只是藍色殘影

感人！廉世彬調整行程助威台灣大賽　河智媛、禹洙漢「跨海」挺桃猿

感人！廉世彬調整行程助威台灣大賽　河智媛、禹洙漢「跨海」挺桃猿

「我由衷地讚賞！」羅伯斯驚豔佐佐木朗希大復活：沒人想像得到

「我由衷地讚賞！」羅伯斯驚豔佐佐木朗希大復活：沒人想像得到

史密斯大讚佐佐木朗希持續「施壓」對手　指叉球真的太誇張！

史密斯大讚佐佐木朗希持續「施壓」對手　指叉球真的太誇張！

火腿吞2連敗陷背水一戰　新庄監督喊話：連贏4場創造新劇本

火腿吞2連敗陷背水一戰　新庄監督喊話：連贏4場創造新劇本

「球給我！」薛茲爾怒嗆教頭還原對話：語氣可能有點不一樣...

「球給我！」薛茲爾怒嗆教頭還原對話：語氣可能有點不一樣...

【車頭爛毀】貨車撞電桿！ 女遭「夾困副駕」無呼吸心跳

熱門新聞

林益全遭統一戰力外　妻林家嘉深情發文相挺

大谷翔平強勢甦醒　首局三壘安打締造史上首見紀錄

道奇3連勝聽牌！大谷翔平三壘打率先得分　朗希完美救援

中職前球星「豹子腿」方昶詠遭辱：假球腿、還沒死　不忍提告了

薛茲爾怒吼教頭拒換投！外媒揭賽前「暴走」畫面：教練只是藍色殘影

感人！廉世彬調整行程助威台灣大賽　河智媛、禹洙漢「跨海」挺桃猿

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林益全遭統一戰力外　妻發文力挺

2大谷首局三壘安打締造史上首見紀錄

3道奇3連勝聽牌！朗希完美救援

4前中職球星遭辱假球腿、還沒死開告了

5薛茲爾怒吼教頭！外媒揭賽前暴走畫面

最新新聞

1猿象爭霸戰台灣大賽頂尖陣容出爐

2鄭浩均喊話：已調整最佳狀態

3中華足協爭議連環爆　理事長將請辭

4愛爾達發聲明　本季不提供NBA轉播

5老鷹狀元里薩希談第2季「進化」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

李洋接掌運動部第一件事曝！　喊話同仁：每天運動30分鐘

【人美心善】苗栗男護童中刀！檸檬「2度探望」超暖　女兒感動曝：爸最開心的一天

「一代女皇」潘迎紫為金鐘來台　超凍齡大秀二頭肌

TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻

【驚險瞬間】26歲女開車撞機車海　2騎士噴飛...她再衝50m才停

【不要再講了！】媽連喊３次：你褲子穿反！兒子當場社死XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366