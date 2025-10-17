洋基主砲賈吉右肘免開刀　明年開季可全力出賽

▲賈吉。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美國職棒大聯盟官方在台灣時間17日報導，紐約洋基主砲「法官」賈吉（Aaron Judge）在休賽季無需接受右肘手術。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）在球季結束後的記者會上公布這項好消息，並指出賈吉在賽季結束後接受的MRI檢查顯示，他的肘部恢復狀況相當理想。

布恩說：「屈肌群的恢復情形持續良好，我們確認他在球季最後的狀態非常不錯，因此不需要動手術。」

賈吉在7月27日因右肘受傷進入傷兵名單，但僅休養10天便重返賽場，回歸後他狀況迅速回升，不僅率隊打進季後賽，自己也達成連續2年、職業生涯第4度敲出單季50轟的成就。

進入季後賽後，洋基與美聯東區冠軍多倫多藍鳥交手，在系列戰前2戰落後的絕境下，G3賈吉擊出左外野直擊界外柱的3分全壘打，幫助球隊追平比數，帶動反攻氣勢追回1勝，那一擊震撼全場，也讓主場球迷陷入瘋狂，至今仍津津樂道。

布恩表示，2026球季開幕時，賈吉將會以洋基的先發右外野手身份，從球季起始階段就全力出賽。

上季MVP得主賈吉本季表現依舊亮眼，例行賽出賽152場，繳出打擊率0.331、53支全壘打、114分打點、OPS1.145的成績，首次獲得打擊王頭銜，同時，本季全大聯盟中，OPS超過1.000的只有賈吉與大谷翔平2人。