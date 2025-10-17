林益全遭統一戰力外　妻林家嘉深情發文相挺

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEn獅15日正式公布第一波戰力外名單，包括林益全、阮裕智、李嘉祥及楊竣翔四名球員確定不續約，將尋求下一步發展。其中，39歲老將林益全的離隊消息引發熱議，妻子林家嘉昨也透過社群發文力挺老公。

統一領隊蘇泰安在球團公布戰力外名單後接受訪問時表示，非常感謝林益全3年來對球隊的貢獻，「球隊目前逐漸以中生代與新生代為主。」而今年選進8位新秀，正在秋訓中，「球團也依照強化戰力的主軸進行整體考量。」

林益全自2023年自富邦悍將轉戰統一後，前兩年分別在一軍出賽89場與45場，今年則未曾上一軍，最終與球隊分道揚鑣。所屬海爾斯經紀公司強調，「林益全仍希望繼續打球，目前沒有退休的打算。」盼尋求其他機會延續球員生涯。

消息傳出後，林益全的太太林家嘉也在社群平台上發表一篇深情長文，以「給你，也給我們的八然人生」為題，感性寫下對丈夫的支持與心境轉折。

她在文中提到，「來是偶然，去是必然」，並表示每一次上場，他都全力以赴；每一次轉身，也學會了平靜與堅定。

她鼓勵林益全「順其自然」並相信時間會帶來答案，「真正的全力以赴，不只在賽場上，而是在每一個不被看見的堅持裡。」

林家嘉臉書全文

給你，也給我們的八然人生

【來是偶然，去是必然】

有緣讓你走上球場，也註定要面對那些高低起伏與來自四面八方的聲音⋯

我知道，每一次上場，你都拼盡全力；

每一次轉身，也都學會了更深的平靜，

而現在的堅定，也是一種不放棄的力量。

【盡其當然，得之坦然，失之淡然】

有時結果不如人意，

但我們都懂⋯

能問心無愧地走到這裡，

已經是一種勝利。

【爭取必然，忙時井然】

我看過你在沉默裡堅持、在等待裡不放棄，

用意志撐過靜默，用信念準備再創下一次高飛。

【順其自然】

不是放下夢想，

而是懂得在暫停的時刻，也讓心繼續熱著。

你不再急著證明，而是靜靜準備著再出發。

也不是放下努力，

而是懂得在盡力之後，把心交給時間。

你不再為結果焦慮，而是學會信任過程。

【此生悠然】

人生和比賽一樣不是每局都順風，

而是因為你選擇相信，

無論站在哪裡，

都能用真心去熱愛這場人生的球賽。

謝謝你，讓我懂得：

真正的全力以赴，不只在賽場上，而是在每一個不被看見的堅持裡。

