運動雲

>

林益全遭統一戰力外　妻林家嘉深情發文相挺

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEn獅15日正式公布第一波戰力外名單，包括林益全、阮裕智、李嘉祥及楊竣翔四名球員確定不續約，將尋求下一步發展。其中，39歲老將林益全的離隊消息引發熱議，妻子林家嘉昨也透過社群發文力挺老公。

統一領隊蘇泰安在球團公布戰力外名單後接受訪問時表示，非常感謝林益全3年來對球隊的貢獻，「球隊目前逐漸以中生代與新生代為主。」而今年選進8位新秀，正在秋訓中，「球團也依照強化戰力的主軸進行整體考量。」

林益全自2023年自富邦悍將轉戰統一後，前兩年分別在一軍出賽89場與45場，今年則未曾上一軍，最終與球隊分道揚鑣。所屬海爾斯經紀公司強調，「林益全仍希望繼續打球，目前沒有退休的打算。」盼尋求其他機會延續球員生涯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息傳出後，林益全的太太林家嘉也在社群平台上發表一篇深情長文，以「給你，也給我們的八然人生」為題，感性寫下對丈夫的支持與心境轉折。

她在文中提到，「來是偶然，去是必然」，並表示每一次上場，他都全力以赴；每一次轉身，也學會了平靜與堅定。

她鼓勵林益全「順其自然」並相信時間會帶來答案，「真正的全力以赴，不只在賽場上，而是在每一個不被看見的堅持裡。」

林家嘉臉書全文

給你，也給我們的八然人生
【來是偶然，去是必然】
有緣讓你走上球場，也註定要面對那些高低起伏與來自四面八方的聲音⋯
我知道，每一次上場，你都拼盡全力；
每一次轉身，也都學會了更深的平靜，
而現在的堅定，也是一種不放棄的力量。
【盡其當然，得之坦然，失之淡然】
有時結果不如人意，
但我們都懂⋯
能問心無愧地走到這裡，
已經是一種勝利。
【爭取必然，忙時井然】
我看過你在沉默裡堅持、在等待裡不放棄，
用意志撐過靜默，用信念準備再創下一次高飛。
【順其自然】
不是放下夢想，
而是懂得在暫停的時刻，也讓心繼續熱著。
你不再急著證明，而是靜靜準備著再出發。
也不是放下努力，
而是懂得在盡力之後，把心交給時間。
你不再為結果焦慮，而是學會信任過程。
【此生悠然】
人生和比賽一樣不是每局都順風，
而是因為你選擇相信，
無論站在哪裡，
都能用真心去熱愛這場人生的球賽。
謝謝你，讓我懂得：
真正的全力以赴，不只在賽場上，而是在每一個不被看見的堅持裡。
#八然人生 #等待也是勇氣 #棒球人的修煉 #全力以赴 #心安即勝 #相信時間會帶來答案

關鍵字： 棒球林益全統一7-ELEVEn獅球隊離隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

火腿吞2連敗陷背水一戰　新庄監督喊話：連贏4場創造新劇本

火腿吞2連敗陷背水一戰　新庄監督喊話：連贏4場創造新劇本

林書豪之後台籃第一人！　夢想家球星林俊吉個人簽名鞋款將問世

林書豪之後台籃第一人！　夢想家球星林俊吉個人簽名鞋款將問世

森下翔太再見2分砲！阪神延長賽5:3氣走橫濱聽牌

森下翔太再見2分砲！阪神延長賽5:3氣走橫濱聽牌

感人！廉世彬調整行程助威台灣大賽　河智媛、禹洙漢「跨海」挺桃猿

感人！廉世彬調整行程助威台灣大賽　河智媛、禹洙漢「跨海」挺桃猿

李洋、李遠相見歡　運動部、文化部跨界合作打造運動文化新產業

李洋、李遠相見歡　運動部、文化部跨界合作打造運動文化新產業

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

柳田悠岐3分砲助軟銀聽牌！火腿吞2連敗晉級日本大賽陷險境

柳田悠岐3分砲助軟銀聽牌！火腿吞2連敗晉級日本大賽陷險境

快訊／「最美MC」艾融　宣布回鍋台啤雲豹電豹女啦啦隊

快訊／「最美MC」艾融　宣布回鍋台啤雲豹電豹女啦啦隊

辜仲諒掀亞洲「棒球熱」　率BFA挺進曼谷推國際交流

辜仲諒掀亞洲「棒球熱」　率BFA挺進曼谷推國際交流

中職前球星「豹子腿」被罵：假球腿、還沒死！　不忍提告了

中職前球星「豹子腿」被罵：假球腿、還沒死！　不忍提告了

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

熱門新聞

火腿吞2連敗陷背水一戰　新庄監督喊話：連贏4場創造新劇本

林書豪之後台籃第一人！　夢想家球星林俊吉個人簽名鞋款將問世

森下翔太再見2分砲！阪神延長賽5:3氣走橫濱聽牌

感人！廉世彬調整行程助威台灣大賽　河智媛、禹洙漢「跨海」挺桃猿

李洋、李遠相見歡　運動部、文化部跨界合作打造運動文化新產業

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

讀者回應

﻿

熱門新聞

1火腿背水一戰　新庄喊話：連贏4場！

2台籃之光　林俊吉個人簽名鞋將問世

3森下翔太再見轟！阪神氣走橫濱聽牌

4感人！廉世彬調整行程助威台灣大賽

5李洋、李遠座談　運動部文化部跨界合作　

最新新聞

1林益全遭統一戰力外　妻發文力挺

2前中職球星遭辱假球腿、還沒死開告了

3台籃之光　林俊吉個人簽名鞋將問世

4李洋、李遠座談　運動部文化部跨界合作　

5森下翔太再見轟！阪神氣走橫濱聽牌

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

李洋接掌運動部第一件事曝！　喊話同仁：每天運動30分鐘

【人美心善】苗栗男護童中刀！檸檬「2度探望」超暖　女兒感動曝：爸最開心的一天

TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻

【吃炸藥？】等飯糰等到砸攤 失控男怒吼：什麼態度！店家無奈不提告

「一代女皇」潘迎紫為金鐘來台　超凍齡大秀二頭肌

【驚險瞬間】26歲女開車撞機車海　2騎士噴飛...她再衝50m才停
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366