波賽樂讚挑戰賽太瘋狂：以為要回家了...魔神樂神預言讓他嚇傻

▲▼ 波賽樂 。（圖／記者王真魚攝）

▲波賽樂 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

台灣大賽將於周六點燃戰火，樂天桃猿在挑戰賽「讓二追三」驚奇逆襲，在G4先發的波賽樂回顧這一場關鍵逆轉戰，仍難掩震撼神情。他笑說自己當下已經「心裡收拾好行李準備回家」，沒想到魔神樂神準預言逆轉劇本，在林智平一棒轟出追平三分砲，兩人當場對看嚇傻。

回想當時情景，波賽樂說，「老實說，那時我已經有點放空，心裡想著：『啊，我這禮拜大概要離開台灣了。』」就在情緒低落之際，魔神樂突然對他說，「何品會打出安打，智平會轟全壘打。」沒想到劇本神準成真，「當智平一轟出去，我完全不敢相信。我們兩個互看，整個嚇傻。」

戰局拉回原點之後，波賽樂也立刻擔憂威能帝的手臂狀況，「我馬上擔心起來，因為我知道一追平後，威能帝得開始熱身了。他才剛投完100球，休一天而已，我很在乎他的健康，也知道他一定會上場。」

他直言，「威能帝今年已經投了170局，是三振王、勝投王，其實沒有人會怪他不出賽。但他還是願意冒著受傷風險幫助球隊，我對他真的很尊敬。」

波賽樂認為，這支球隊的洋將們有強大凝聚力，「有些球員可能比較自私，但我們幾個洋將都願意為球隊拚到底，只要能幫助球隊贏球，大家都不會計較。」

「不只是投手，野手們也超猛。我們當時必須連贏3場，其中一場6比2落後逆轉，另一場則是9局前0比3，最後也逆轉。這支球隊真的很厲害。」波賽樂興奮弟說，「真的是很瘋狂的系列賽，太有趣了！」

【帥狗英雄救貓】貼紙卡頭上...超MAN狗幫取下走人！

