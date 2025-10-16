波賽樂澄清：不是討厭兄弟啦！笑回就像迪士尼電影一樣

運動雲

▲▼ 波賽樂 。（圖／記者王真魚攝）

▲波賽樂 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿洋投波賽樂面對即將與中信兄弟的台灣大賽對決，對於日前提及「不喜歡兄弟」一說，他今天受訪強調，並非對兄弟有意見，而是「當不被看好的那一方贏球，對聯盟更有趣」。他以童年看迪士尼電影為喻，「大家總是會為弱勢的一方加油。」

波賽樂先前在高雄受訪時直言，「我不喜歡兄弟，但他們的確有很多粉絲。我不喜歡那些豪門球隊。我更喜歡從底層一步步打上來的球隊，那些沒人抱太大期望、卻能拚出成績的球隊。如果花了很多錢、最後贏得冠軍，那就沒那麼有趣了。」

此番言論，引發球迷熱烈討論，波賽樂今天笑說，「不是討厭兄弟啦。我只是覺得，如果是大家比較不看好的球隊贏球，對整個聯盟來說會更有趣。就像小時候看的迪士尼電影一樣，大家總是會幫那種弱勢的一方加油。」

他也透露，自己滿常看網路上各種評論，「這都是比賽一部分，很有趣。有些留言超好笑，我很喜歡球迷們的反應。不管是好評還是壞評，都是職業棒球的一部分。」

波賽樂認為，自己能打職棒已經很幸運了，「當表現好時大家會為你喝采，表現不好也得承受批評。」他還提到，曾看到球迷他的跳舞影片下留言，「我看到有人寫，『波賽樂要訂單程機票回家了』，那則留言還有400個讚呢！」

波賽樂笑說，這就是競爭帶來的話題，「表現好時，也會收到滿滿的恭喜訊息，當然你講了這種話，兄弟球迷可能不爽，但樂天球迷會更喜歡你。這就是一種平衡。我覺得能擁有這份被這麼多人在乎的工作，真的很幸運。」

他也想起，上一次在大巨蛋時，成功「收編」一名小象迷成為樂天球迷，「我把球衣送給一個小朋友，他當場就穿上去了！」

台灣大賽將在台北大巨蛋開打，目前門票熱賣，G1、G2以及G4都完售。波賽樂直呼期待滿場氛圍，「大巨蛋是很棒的球場，當它滿場時，會是我生涯最令人興奮的比賽之一。」他也盼團隊能一開始就把握節奏，以最好的內容回饋球迷的支持。

