水手柯比：第3戰投得很糟　沒能在關鍵時刻執行好投球

▲柯比。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

西雅圖水手今（16）日先發投手柯比（George Kirby）在對多倫多藍鳥的美聯冠軍賽G3中表現不佳，賽後他坦率地談到了這場比賽以及自己投球上的問題。

柯比本場擔綱先發，但投得非常掙扎，僅投4局就被敲出8支安打、失掉8分，最終藍鳥火力全開，以13比4痛宰水手，把系列賽差距縮小至1勝2敗。

比賽結束後，柯比誠實檢討了自己投球的問題，並指出關鍵在於沒有在壘上有人時執行出理想的投球：「我一開始的狀態是我想要的那樣，但當對方有跑者上壘時，我沒有好好執行投球，那種情況下他們非常積極，揮棒很果斷，而我在第3、4局沒有投出好球。」

這是水手自2001年以來，首度在主場舉辦美聯冠軍賽，但這場比賽的結果顯然不是球隊所期望的，水手在前2戰幾乎完全壓制藍鳥，並帶著橫掃晉級世界大賽的機會回到主場。

然而，如今橫掃夢碎，不過水手仍以2勝1敗領先，依舊掌握晉級主動權，如果他們能在接下來的2場比賽中守住主場，就能在球迷面前拿下美聯冠軍，挺進世界大賽。

目前藍鳥的氣勢明顯回升，若再拿1勝，系列戰就將重返多倫多，對於水手而言，讓對方在主場獲得聽牌機會絕對是他們最不願看到的情況。