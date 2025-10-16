莊昕諺牛棚燃燒手臂！隊友虧臭灰搭了　古久保笑：好像還在丟...

運動雲

▲▼ 莊昕諺 。（圖／記者王真魚攝）

▲莊昕諺 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿在挑戰賽上演「讓二追三」史詩級逆轉，搶下台灣大賽最後一張門票。最終戰靠3洋投「All in」守住勝利，不過不過牛棚也有隱形功臣莊昕諺，從4局就一直在牛棚準備，也被轉播畫面拍到，引起球迷熱議。從4局開始，他就持續在牛棚熱身，被轉播鏡頭多次捕捉，連總教練古久保健二也開玩笑說：「他今天好像還在丟......！」

是否真的從第4局就持續熱身，莊昕諺笑著說，「對啊，一開始就有在丟，就是一直都在準備，因為角色就是隨時上場。這次我的角色是拆彈，當然沒有上去就代表沒有危機，這也是好事。」

他透露，即便投手已經換上，「我還是隨時都在後面準備。球數有時候不一定，就是看狀況，有危機的時候會丟比較多，沒有危機就輕鬆丟、維持狀況。」

有球迷特別統計，莊昕諺當天從第4局開始熱身，總時間達2小時47分鐘。對此他笑說，「我不知道耶，因為一開始我們是落後的情況，我本來就很喜歡上場，就是一直準備好。」

他也提到比賽節奏，「後來追平三分砲，我知道威能帝會上去，那時候也有講好小朱先（朱承洋），後面威能帝，主要是擔心後面會延長賽，所以一直有在準備。」


莊昕諺笑說，王志煊看他那天熱了這麼多次，忍不住虧他，「臭灰搭（台語：燒焦）、臭灰搭了！」

「其實我在桃園那一場也cover了5次，那天如果嘉翔沒逆轉，第10局會是我上去。志煊那場也熱5次，他就一直噹我。其實我們兩個角色很像，只是一個左投一個右投。」莊昕諺表示。

這場對莊昕諺來說，算是首次體驗「燃燒小宇宙」。他直呼，「第一次燃燒手臂，而且是在牛棚面。」

賽後的身體回饋如何？莊昕諺坦言，隔天比賽是放假，「球隊昨天練球，我手還在痠，因為我第一次熱這麼多次，正常丟都會算一下球數，但那天已經算不出來了。不過畢竟是最後一場，只要能在場上丟球，就是一件很幸福的事情。」

比賽後，莊昕諺也發現自己「意外爆紅」，「我去滑脆（Threads），怎麼全部都是我！那天MVP是智平（林智平）學長，結果都是我。」

「還有人特別截每一局的畫面，把我在牛棚的照片剪成影片，我覺得很有趣，也很開心。至少代表教練信任我，即使那天沒派我上去，我也一直準備著。」莊昕諺說。
 

