▲為了這一刻而打球！　薛茲爾蓄勢待發G4迎戰水手。（圖／達志影像／美聯社）

▲為了這一刻而打球！　薛茲爾蓄勢待發G4迎戰水手。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥資深老將薛茲爾（Max Scherzer）即將在17日於美聯冠軍系列賽第4戰先發登板，對決西雅圖水手；球團上下期待這位3屆塞揚獎得主能在關鍵戰役中展現他一貫的鬥志與能量。

「我熱愛這一切，這就是你打球的目的，你會希望在這種情況下拿到球，你會希望能在季後賽投球，」薛茲爾受訪時說道。

對於41歲的他而言，這場先發意義非凡；自從9月24日對波士頓紅襪的例行賽之後，他便未再登板，這將是他生涯第26場季後賽先發、第31次季後賽出賽。

薛茲爾與右投巴西特（Chris Bassitt）因傷錯過了對洋基的分區系列賽，日前早早被列入藍鳥的美聯冠軍賽名單；巴西特已在15日藍鳥以3比10不敵水手的比賽中後援登板，投出1.2局無失分的內容。

他表示：「我預期Max會是Max，也就是他能在非常非常高的層級上執行投球。」

自2019年世界大賽以來，薛茲爾在最近8場季後賽先發中戰績0勝3敗，本季後段狀況不穩，他在2025賽季最後6場先發的防禦率高達9.00。

他坦言，自己的投球表現未達預期：「我不想坐在這裡回頭，把我投得不好的原因歸咎於傷勢，當我踏上投手丘時，我就是踏上去了，帶著：不論如何我都要贏的態度。」

總教練施奈德（John Schneider）先前透露，薛茲爾在球季尾聲受到頸部疼痛影響；此外，他也曾因右手拇指發炎，從3月29日至6月25日期間休養，長達近三個月未登板。

根據合約，薛茲爾在今年2月與藍鳥簽下一年1550萬美元合約，這是他在大聯盟的第18個球季，本季共先發17場，戰績5勝5敗、防禦率5.19。

藍鳥在主場吞下系列賽前兩戰敗仗後，今天於西雅圖扳回一城，讓系列賽比分改寫為1比2；薛茲爾對於球隊的韌性充滿信心，他說：「我們是一支很棒的球隊。我今年一次又一次地看到我們用各種方式回應挑戰，我們有太多次逆轉勝，也一直打出很棒的比賽。」

面對即將到來的生死戰，他補充：「是的，我們輸了兩場；這些接下來的比賽顯然都是非贏不可的，我們都明白這其中的意義與壓力。」

即將年滿42歲的薛茲爾，生涯累積超過3400次三振、214場勝投，曾三度榮獲塞揚獎；他將在第4戰重返投手丘，肩負藍鳥是否扳平的重任，「這就是你打球的理由，你要在這種時刻擁抱比賽，拿出最好的自己，」他最後強調。

關鍵字： 多倫多藍鳥MLB

