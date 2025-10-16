▲為了這一刻而打球！ 薛茲爾蓄勢待發G4迎戰水手。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥資深老將薛茲爾（Max Scherzer）即將在17日於美聯冠軍系列賽第4戰先發登板，對決西雅圖水手；球團上下期待這位3屆塞揚獎得主能在關鍵戰役中展現他一貫的鬥志與能量。

Are we in for a vintage Max Scherzer performance in Game 4 tomorrow? pic.twitter.com/VLX0sZb8kM [廣告]請繼續往下閱讀... October 16, 2025

「我熱愛這一切，這就是你打球的目的，你會希望在這種情況下拿到球，你會希望能在季後賽投球，」薛茲爾受訪時說道。

對於41歲的他而言，這場先發意義非凡；自從9月24日對波士頓紅襪的例行賽之後，他便未再登板，這將是他生涯第26場季後賽先發、第31次季後賽出賽。

"I'm expecting Max to be Mad Max." - George Springer on Max Scherzer ahead of his Game 4 start pic.twitter.com/jZGb2Mx8SS — Sportsnet (@Sportsnet) October 16, 2025

薛茲爾與右投巴西特（Chris Bassitt）因傷錯過了對洋基的分區系列賽，日前早早被列入藍鳥的美聯冠軍賽名單；巴西特已在15日藍鳥以3比10不敵水手的比賽中後援登板，投出1.2局無失分的內容。

他表示：「我預期Max會是Max，也就是他能在非常非常高的層級上執行投球。」

The Blue Jays will start Max Scherzer in Game 4 of the ALCS. The 41-year-old last started in a postseason game in 2023 with the Rangers. pic.twitter.com/GgX4r9RDj0 — TSN (@TSN_Sports) October 14, 2025

自2019年世界大賽以來，薛茲爾在最近8場季後賽先發中戰績0勝3敗，本季後段狀況不穩，他在2025賽季最後6場先發的防禦率高達9.00。

他坦言，自己的投球表現未達預期：「我不想坐在這裡回頭，把我投得不好的原因歸咎於傷勢，當我踏上投手丘時，我就是踏上去了，帶著：不論如何我都要贏的態度。」

總教練施奈德（John Schneider）先前透露，薛茲爾在球季尾聲受到頸部疼痛影響；此外，他也曾因右手拇指發炎，從3月29日至6月25日期間休養，長達近三個月未登板。

根據合約，薛茲爾在今年2月與藍鳥簽下一年1550萬美元合約，這是他在大聯盟的第18個球季，本季共先發17場，戰績5勝5敗、防禦率5.19。

“For a second I was thinking of bunting and moving the runner over”



Andrés Giménez spoke with Tom Verducci about his first career Postseason home run, the team’s aggressiveness at the plate tonight, and his excitement for Max Scherzer on the mound tomorrow pic.twitter.com/dOCezJ4JwX — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 16, 2025

藍鳥在主場吞下系列賽前兩戰敗仗後，今天於西雅圖扳回一城，讓系列賽比分改寫為1比2；薛茲爾對於球隊的韌性充滿信心，他說：「我們是一支很棒的球隊。我今年一次又一次地看到我們用各種方式回應挑戰，我們有太多次逆轉勝，也一直打出很棒的比賽。」

面對即將到來的生死戰，他補充：「是的，我們輸了兩場；這些接下來的比賽顯然都是非贏不可的，我們都明白這其中的意義與壓力。」

即將年滿42歲的薛茲爾，生涯累積超過3400次三振、214場勝投，曾三度榮獲塞揚獎；他將在第4戰重返投手丘，肩負藍鳥是否扳平的重任，「這就是你打球的理由，你要在這種時刻擁抱比賽，拿出最好的自己，」他最後強調。