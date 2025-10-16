展望G4主場先發　大谷翔平強調守住先制點、盼延續山本好投氣勢

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平16日在道奇體育場出席國聯冠軍系列賽第3戰的賽前記者會，這位將於G4登板的先發，談及打擊低迷、前一戰完投的山本由伸，以及即將面對的壓力戰，展現決心並強調：「最重要的是不讓對手先得分，只要打出來就能贏，我會努力。」

被問及近期面對左投機會增加，大谷翔平說道：「從打線的流向來看，我這個棒次遇到左投是刻意安排的，這一點我也很清楚，關鍵是能否在那樣的情況下打出成果，特別是在有跑者的場面中，那往往會左右比賽的勝負；不只是能不能打出安打，能否把棒次順利連接給貝茲（Mookie Betts）和赫南德茲（Teoscar Hernández）才是我最基本的任務，所以我想要在打席上送出有品質的表現，提升打席的質量，這是我現在最應該做的事。」

談到近期的打擊修正，他強調重點仍是基本功：「基本上就是確實揮擊好球、看掉壞球，這不只是現在才開始做的，而是整個球季都持續在強調的事；不論是例行賽還是季後賽，持續提升打席的品質最終都會反映在結果上，結果可能是安打、也可能是選到四壞球保送，我認為這些都會隨之而來。」

對於外界觀察他在登板隔天的打擊結果不佳，大谷分析：「去年的樣本數其實太少，因為那是一個只以指定打擊身份出賽的球季，不能直接相比；當然，比起沒登板的情況，登板隔天體力上會更吃力，這在球季中也是一樣，不過這是否直接影響打擊，我認為不一定，體感上並沒有覺得那樣。」

「打擊的關鍵還是在於自己的站姿、技術面是否穩定，這些沒有確立的話，要打出結果本來就很困難，投球方面，只要確實執行該做的事，結果出來的機率就高得多，所以我覺得登板與否其實沒有太大關係，」他說。

有媒體問他因二刀流復出是否讓調整變難，大谷對此回答：「就像剛剛提過的，我體感上並不覺得有什麼關係，球季後半我也照著原定的節奏走，打席的感覺也不錯；所以答案和剛剛一樣，我不覺得有太大的影響。」

道奇總教練羅伯斯日前坦言：「以現在的狀況，道奇無法在世界大賽奪冠，」對此，大谷笑著回應：「反過來說，也就是說只要我打得好，球隊就能贏吧，所以我會努力去做到。」

談到準備登板第4戰時，大谷強調首要目標：「他們（史奈爾與山本）投得都非常精彩、令人信任，我當然也希望自己能投得不輸給他們，能投得長一點當然很好；但比起投長局數，最重要的還是不要讓對手先得分，或者能順利把比賽交給後面的投手，這才是最關鍵的，作為先發投手，最重要的事就是不讓對方先取分。」

Shohei Ohtani on facing lefties and watching Snell & Yamamoto dominate:

“My job is to keep the line moving to Mookie and Teoscar. Pitching hasn’t affected my hitting — just focusing on quality at-bats.”#Dodgers #ShoheiOhtani #DodgersPostseason #NLCShttps://t.co/BulCjLd8lU — DodgersBeat (@DodgersBeat) October 15, 2025

對於山本由伸在第2戰的完投勝，大谷盛讚：「真的投得非常出色，幾乎無可挑剔，看著由伸的投球，還有其他人的表現，我一邊重新確認自己登板時的比賽計畫，他雖然投了超過100球，但全程都保持穩定，真的很棒。」

羅伯斯之前曾暗示，若系列戰拖到第7戰，大谷可能救援待命，他最後回應道：「現階段我專注在第4戰的先發，還有明天第3戰的進攻，先把這些做好；之後的事我還沒多想，如果被告知要上場，我會確保自己隨時準備好，這樣就夠了。」