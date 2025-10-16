運動雲

>

展望G4主場先發　大谷翔平強調守住先制點、盼延續山本好投氣勢

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平16日在道奇體育場出席國聯冠軍系列賽第3戰的賽前記者會，這位將於G4登板的先發，談及打擊低迷、前一戰完投的山本由伸，以及即將面對的壓力戰，展現決心並強調：「最重要的是不讓對手先得分，只要打出來就能贏，我會努力。」

被問及近期面對左投機會增加，大谷翔平說道：「從打線的流向來看，我這個棒次遇到左投是刻意安排的，這一點我也很清楚，關鍵是能否在那樣的情況下打出成果，特別是在有跑者的場面中，那往往會左右比賽的勝負；不只是能不能打出安打，能否把棒次順利連接給貝茲（Mookie Betts）和赫南德茲（Teoscar Hernández）才是我最基本的任務，所以我想要在打席上送出有品質的表現，提升打席的質量，這是我現在最應該做的事。」

談到近期的打擊修正，他強調重點仍是基本功：「基本上就是確實揮擊好球、看掉壞球，這不只是現在才開始做的，而是整個球季都持續在強調的事；不論是例行賽還是季後賽，持續提升打席的品質最終都會反映在結果上，結果可能是安打、也可能是選到四壞球保送，我認為這些都會隨之而來。」

對於外界觀察他在登板隔天的打擊結果不佳，大谷分析：「去年的樣本數其實太少，因為那是一個只以指定打擊身份出賽的球季，不能直接相比；當然，比起沒登板的情況，登板隔天體力上會更吃力，這在球季中也是一樣，不過這是否直接影響打擊，我認為不一定，體感上並沒有覺得那樣。」

「打擊的關鍵還是在於自己的站姿、技術面是否穩定，這些沒有確立的話，要打出結果本來就很困難，投球方面，只要確實執行該做的事，結果出來的機率就高得多，所以我覺得登板與否其實沒有太大關係，」他說。

有媒體問他因二刀流復出是否讓調整變難，大谷對此回答：「就像剛剛提過的，我體感上並不覺得有什麼關係，球季後半我也照著原定的節奏走，打席的感覺也不錯；所以答案和剛剛一樣，我不覺得有太大的影響。」

道奇總教練羅伯斯日前坦言：「以現在的狀況，道奇無法在世界大賽奪冠，」對此，大谷笑著回應：「反過來說，也就是說只要我打得好，球隊就能贏吧，所以我會努力去做到。」

談到準備登板第4戰時，大谷強調首要目標：「他們（史奈爾與山本）投得都非常精彩、令人信任，我當然也希望自己能投得不輸給他們，能投得長一點當然很好；但比起投長局數，最重要的還是不要讓對手先得分，或者能順利把比賽交給後面的投手，這才是最關鍵的，作為先發投手，最重要的事就是不讓對方先取分。」

對於山本由伸在第2戰的完投勝，大谷盛讚：「真的投得非常出色，幾乎無可挑剔，看著由伸的投球，還有其他人的表現，我一邊重新確認自己登板時的比賽計畫，他雖然投了超過100球，但全程都保持穩定，真的很棒。」

羅伯斯之前曾暗示，若系列戰拖到第7戰，大谷可能救援待命，他最後回應道：「現階段我專注在第4戰的先發，還有明天第3戰的進攻，先把這些做好；之後的事我還沒多想，如果被告知要上場，我會確保自己隨時準備好，這樣就夠了。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

謝淑薇再退詹皓晴！連贏8局闖8強　兩人賽後依舊沒握手

謝淑薇再退詹皓晴！連贏8局闖8強　兩人賽後依舊沒握手

快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

兄弟詹子賢父親台灣大賽前夕過世　感性發文：下輩子再來當我爸爸

兄弟詹子賢父親台灣大賽前夕過世　感性發文：下輩子再來當我爸爸

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

克蕭要兒子學山本由伸投球　「姿勢像教科書一樣簡潔又美麗」

克蕭要兒子學山本由伸投球　「姿勢像教科書一樣簡潔又美麗」

打擊率1成47仍是「最危險男人」　釀酒人主帥警戒大谷翔平

打擊率1成47仍是「最危險男人」　釀酒人主帥警戒大谷翔平

雲豹韓援三本柱！核彈級女神真面目曝　徐賢淑笑喊：別被我嚇到

雲豹韓援三本柱！核彈級女神真面目曝　徐賢淑笑喊：別被我嚇到

山川穗高再見安打！軟銀延長賽氣走火腿　CS決勝輪2勝優勢

山川穗高再見安打！軟銀延長賽氣走火腿　CS決勝輪2勝優勢

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

熱門新聞

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

謝淑薇再退詹皓晴！連贏8局闖8強　兩人賽後依舊沒握手

快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

兄弟詹子賢父親台灣大賽前夕過世　感性發文：下輩子再來當我爸爸

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼！2017年NBA新人王　無預警退役

2足協爆多項行政疏失　李洋不滿要求檢討

3謝淑薇再退詹皓晴！賽後依舊沒握手

4快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

5詹子賢父親台灣大賽前夕過世

最新新聞

1藍鳥13比4痛扁水手搶回1勝

2大谷翔平破例參加自由打擊！

3羅伯斯不擔心佐佐木朗希球速下降

4陳傑憲回顧這1年紅眼眶：蠻辛苦的

5昆塔納誓為釀酒人扳回一城

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

12強逆襲奪冠之路搬上大銀幕！《絕勝》王識賢、鳳小岳主演

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

陳玟卉64公斤級舉重奪銅牌 成為中華隊最大黑馬！

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366