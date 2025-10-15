151名台灣好手出征亞洲青年運動會　李洋授旗頒發加菜金

▲第3屆巴林亞洲青年運動會代表團授旗典禮。（圖／中華奧會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

中華奧會與運動部今（15）日下午在台北凱達大飯店3樓宴會廳，舉行我國參加「第3屆巴林亞洲青年運動會」代表團授旗典禮。典禮由運動部部長李洋授旗並頒發加菜金，為即將出征的青年選手加油勉勵。

本屆代表團共派出151名選手（男69人、女82人），參加游泳、田徑、羽球、三對三籃球、拳擊、自行車、電子競技、五人制足球、高爾夫、柔道、克拉術、桌球、跆拳道、排球、舉重及角力等16種運動的賽事。加上教練與工作人員，代表團總人數達237人，充分展現我國對於培育青年選手及發展基層運動的重視。

中華奧會主席兼代表團團長林鴻道在典禮中表示，此次賽會是運動部成立後第一個組團參加的綜合性運動會，別具意義，也特別邀請林瀛洲醫師擔任總領隊，相信以林醫師的醫學專業背景，一定能讓選手無後顧之憂。希望大家秉持「勇氣、團結、榮耀」的精神，全力以赴、彼此支持，讓世界看到台灣年輕一代的自信與風采。

最後林主席也感謝運動部、國訓中心、運科中心，以及各單項協會在組團過程中的協助與支持，以及林瀛洲總領隊和團本部夥伴們，在幕後投入了許多心力，讓大家能安心整備、順利出發。

第3屆亞洲青年運動會將於10月22日至31日在巴林舉行。我國代表團目前正全力進行最後備戰，並將自10月17日起陸續啟程前往參賽。開幕典禮訂於10月22日在巴林國際會展中心盛大登場，揭開為期十天的競賽序幕。