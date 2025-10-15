運動雲

>

151名台灣好手出征亞洲青年運動會　李洋授旗頒發加菜金

▲▼第3屆巴林亞洲青年運動會代表團授旗典禮。（圖／中華奧會提供）

▲第3屆巴林亞洲青年運動會代表團授旗典禮。（圖／中華奧會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

中華奧會與運動部今（15）日下午在台北凱達大飯店3樓宴會廳，舉行我國參加「第3屆巴林亞洲青年運動會」代表團授旗典禮。典禮由運動部部長李洋授旗並頒發加菜金，為即將出征的青年選手加油勉勵。

▲▼第3屆巴林亞洲青年運動會代表團授旗典禮。（圖／中華奧會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼第3屆巴林亞洲青年運動會代表團授旗典禮。（圖／中華奧會提供）

本屆代表團共派出151名選手（男69人、女82人），參加游泳、田徑、羽球、三對三籃球、拳擊、自行車、電子競技、五人制足球、高爾夫、柔道、克拉術、桌球、跆拳道、排球、舉重及角力等16種運動的賽事。加上教練與工作人員，代表團總人數達237人，充分展現我國對於培育青年選手及發展基層運動的重視。

中華奧會主席兼代表團團長林鴻道在典禮中表示，此次賽會是運動部成立後第一個組團參加的綜合性運動會，別具意義，也特別邀請林瀛洲醫師擔任總領隊，相信以林醫師的醫學專業背景，一定能讓選手無後顧之憂。希望大家秉持「勇氣、團結、榮耀」的精神，全力以赴、彼此支持，讓世界看到台灣年輕一代的自信與風采。

最後林主席也感謝運動部、國訓中心、運科中心，以及各單項協會在組團過程中的協助與支持，以及林瀛洲總領隊和團本部夥伴們，在幕後投入了許多心力，讓大家能安心整備、順利出發。

第3屆亞洲青年運動會將於10月22日至31日在巴林舉行。我國代表團目前正全力進行最後備戰，並將自10月17日起陸續啟程前往參賽。開幕典禮訂於10月22日在巴林國際會展中心盛大登場，揭開為期十天的競賽序幕。

▲▼第3屆巴林亞洲青年運動會代表團授旗典禮。（圖／中華奧會提供）

關鍵字： 亞洲青年運動會巴林李洋

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

統一獅公布戰力外4人名單　39歲老將林益全在列

統一獅公布戰力外4人名單　39歲老將林益全在列

山本由伸111球7K完投勝！大谷翔平1安打1盜壘　道奇2連勝

山本由伸111球7K完投勝！大谷翔平1安打1盜壘　道奇2連勝

39歲林益全傳遭釋出動向受矚　IG發文謝謝統一這三年照顧

39歲林益全傳遭釋出動向受矚　IG發文謝謝統一這三年照顧

大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　讓釀酒人主場靜默

大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　讓釀酒人主場靜默

山本由伸完投締造日本第一人　道奇連兩戰先發超扛寫9年紀錄

山本由伸完投締造日本第一人　道奇連兩戰先發超扛寫9年紀錄

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

鄭浩均待命台灣大賽　看挑戰賽驚呼林智平太扯：原本也看好統一但...

鄭浩均待命台灣大賽　看挑戰賽驚呼林智平太扯：原本也看好統一但...

楊銘威是蔣偉文的老二　方志友「我們私底下相干」

熱門新聞

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

統一獅公布戰力外4人名單　39歲老將林益全在列

山本由伸111球7K完投勝！大谷翔平1安打1盜壘　道奇2連勝

39歲林益全傳遭釋出動向受矚　IG發文謝謝統一這三年照顧

大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　讓釀酒人主場靜默

山本由伸完投締造日本第一人　道奇連兩戰先發超扛寫9年紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1丘里奧首球砲轟山本由伸

2統一獅宣布戰力外名單

3山本由伸111球完投勝！道奇2連勝

4今年一軍0出賽！林益全傳遭釋出　IG發文：謝謝統一這三年照顧

5大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮

最新新聞

1第10屆埔里山城派對馬拉松10／19國6開跑

2台灣大賽大巨蛋G1、G2一般票完售！

3足協爆多項行政疏失　李洋不滿要求檢討

4辜仲諒推動「亞洲大聯盟」邁向國際

5核彈級女神真面目曝　徐賢淑：別被我嚇到

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

12強逆襲奪冠之路搬上大銀幕！《絕勝》王識賢、鳳小岳主演

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

何品室融代打建功笑稱「壓力不在我這邊」　追平後開始緊張要守備

【社死級掛網】排球還沒到 牙套先到了

徐佳瑩突忘記自己生過二胎 容祖兒超慌張：不能說的嗎？XD

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

【爸爸帶娃可以多荒謬？】兒子腳上穿的「不是襪子是手套」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366