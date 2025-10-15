雲豹新球季口號「豹青頑張」　徐賢淑領銜韓援三本柱亮相

▲雲豹新隊王皓吉、副隊長高錦瑋、執行長張建偉、永豐銀行總經理莊銘福共同揭露年度口號。（圖／雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹今日於桃園世閎國際籃球場盛大舉行開季記者會，宣布與永豐銀行邁入第四季冠名合作，並揭曉新賽季年度口號、主視覺及主題曲等行銷亮點，浪LIVE電豹女兩位全新韓籍啦啦隊成員徐賢淑、金賢姈也首度亮相。球隊執行長張建偉表示：「感謝永豐銀行連續四季的大力支持，新賽季球員與啦啦隊皆有新血加入，期盼新世代雲豹以無懼態度打出感動人心的比賽，主場氛圍也將持續升級，帶給球迷最熱血、最有趣的觀賽體驗。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲豹年度口號。（圖／雲豹提供）

今日記者會，雲豹球團揭曉新賽季年度口號「豹青頑張」，靈感源自日文「頑張る」全力以赴、不輕言放棄），象徵球隊充滿朝氣的年輕世代，歷經上季試煉後，本季雲豹將以更成熟、自信的姿態，展現「堅持到底」的團隊意志，開創屬於青年軍的黃金時代，主視覺採國內少見的日式浮世繪風格，以球隊配色展現熱血無懼的意象，全隊將全力突破極限，目標直指冠軍。

為感謝永豐銀行長期支持並迎接新賽季，球團特邀永豐銀行總經理莊銘福、執行長張建偉、新任隊長王皓吉、新生代球員代表高錦瑋，共同以毛筆題下「豹青頑張」四字，象徵新賽季啟動，永豐銀行表示，今年是連續第五年贊助台啤永豐雲豹，期待與新世代雲豹共同展現「豹青頑張」的職人精神，並邀請球迷進場，陪伴球隊迎接挑戰。

▲韓國啦啦隊傳奇人物「徐賢淑」重磅加盟浪LIVE電豹女。（圖／雲豹提供）

記者會上同步公開全新主題曲「豹青頑張」，由知名音樂人 DJ MR.JIN 製作，以熱帶節奏感的邁阿密Beat曲風打造，歌曲融合強勁節拍與洗腦旋律，象徵球隊全力以赴的熱血精神，以「年輕、熱血、節奏明快、朗朗上口」為核心，完美詮釋雲豹青春氣勢與不屈態度，宣告屬於豹迷的籃球季正式啟動。

本季浪LIVE電豹女陣容全面升級，迎來韓國人氣啦啦隊成員徐賢淑與金賢姈加盟，其中傳奇啦啦隊員徐賢淑更是首次跨海來台，加入職籃應援行列，她們將與韓籍成員海莉共組「雲豹韓援三本柱」，為豹迷帶來嶄新華麗的視覺饗宴，上季由練習生轉正的電豹女成員也登台亮相，而徐賢淑以俏麗金色短髮與充滿魅力的舞台表現驚豔全場，並喊話邀請球迷共赴主場迎接新賽季。

台啤永豐雲豹2025-26賽季季票將於10月15日下午5點至晚上10點開放上季季票會員位置保留付款，10月16日晚上12點優先開放給2024-25賽季季票持有者購買，16日下午2點起全面開賣季票，而11-12月主場例行賽單場票則自18日中午12點起開放購買，多款季票好禮豹迷們不容錯過，新賽季主場開幕戰於11月8日(周六)登場，球團將與永豐銀行持續攜手，以「豹青頑張」精神打造兼具熱血與娛樂的主場內容！

▲啤永豐雲豹全員大合照。（圖／雲豹提供）