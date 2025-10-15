運動雲

>

不用對付那2人真開心！「大賽男」T.赫南德茲狂讚山本、史奈爾

▲▼道奇T.赫南德茲。（圖／路透）

▲T.赫南德茲。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇今（15）日拿下國聯冠軍賽G2勝利，對密爾瓦基釀酒人取得2勝0敗領先，先發投手山本由伸投滿9局，僅被擊出3安打、失1分、奪7次三振，完成他在大聯盟的首次完投勝，此戰敲出追平全壘打，助隊展開反攻的外野手「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）賽後大讚山本與G1先發投手史奈爾，笑著說：「不用對付那2個人真的太開心了。」

山本在首局首球遭丘里奧（Jackson Chourio）擊出全壘打，失分後的第2局，T.赫南德茲面對本季以17勝拿下國聯勝投王的釀酒人投手佩拉爾塔（Freddy Peralta），在滿球數下鎖定曲球，用絕佳的手腕控制將球撈起，擊出高弧度的左外野全壘打，這是他在本次季後賽的第4轟，也是個人季後賽生涯的第8支全壘打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

T.赫南德茲回憶說：「很好，我們做到了該做的事，馬上反擊、追回分數，然後再追加得分。」此後道奇打線繼續延燒，靠「Kiké」E.赫南德茲（Enrique Hernández）和帕赫斯（Andy Pages）的連續安打超前比分。

前一場G1史奈爾（Blake Snell）投出8局無失分好投，本場山本則完投僅失1分，2位先發投手連2戰壓制對手，T.赫南德茲盛讚說：「太棒了，身為這支球隊的一員，能不用對付那2個人真的太開心了。」

他笑著補充：「如果他們是對手，真的很難應付，但當他們是我們的隊友時，沒有比這更令人安心的事了，他們2人職業生涯一直都投得這麼出色，史奈爾也好，山本也是，去年、今年都很棒，能站在同一邊，看著他們的投球，真的讓人開心。」

山本全場展現極佳控球，將好球帶四個角落精準掌握，不斷讓打者打不準球心，導致外野飛球出局數僅有4次，T.赫南德茲此役鎮守右外野，整場僅有1次球飛向自己，被問到是否覺得無聊時，他笑著說：「完全不會，這樣最好，希望接下來2場比賽也一樣，連外野滾地球都不要有，只要投手群繼續完美壓制就行，我們就照著現在的節奏打下去。」

T.赫南德茲在季後賽累計30場出賽中已敲出9支全壘打，展現了大賽型的強心臟，他說：「我只是更專注在好球帶，等待好的球來攻擊，盡量磨投手的用球數，如果能早點逼出對方牛棚，我們就有更多機會，我的工作就是不浪費揮棒。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇T.赫南德茲山本由伸史奈爾

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

山本由伸111球7K完投勝！大谷翔平1安打1盜壘　道奇2連勝

山本由伸111球7K完投勝！大谷翔平1安打1盜壘　道奇2連勝

山本由伸完投締造日本第一人　道奇連兩戰先發超扛寫9年紀錄

山本由伸完投締造日本第一人　道奇連兩戰先發超扛寫9年紀錄

39歲林益全傳遭釋出動向受矚　IG發文謝謝統一這三年照顧

39歲林益全傳遭釋出動向受矚　IG發文謝謝統一這三年照顧

大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　讓釀酒人主場靜默

大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　讓釀酒人主場靜默

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

鄭浩均待命台灣大賽　看挑戰賽驚呼林智平太扯：原本也看好統一但...

鄭浩均待命台灣大賽　看挑戰賽驚呼林智平太扯：原本也看好統一但...

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

慘敗！遭泰國單場狂進6球　中華男足總教練黃哲明賽後請辭

慘敗！遭泰國單場狂進6球　中華男足總教練黃哲明賽後請辭

王政順練習賽連2天開轟！吳俊偉成苦主　平常心備戰台灣大賽

王政順練習賽連2天開轟！吳俊偉成苦主　平常心備戰台灣大賽

楊銘威是蔣偉文的老二　方志友「我們私底下相干」

熱門新聞

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

山本由伸111球7K完投勝！大谷翔平1安打1盜壘　道奇2連勝

山本由伸完投締造日本第一人　道奇連兩戰先發超扛寫9年紀錄

39歲林益全傳遭釋出動向受矚　IG發文謝謝統一這三年照顧

大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　讓釀酒人主場靜默

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1丘里奧首球砲轟山本由伸

2山本由伸111球完投勝！道奇2連勝

3山本由伸完投締造日本新猷

4今年一軍0出賽！林益全傳遭釋出　IG發文：謝謝統一這三年照顧

5大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮

最新新聞

1運動部請足協3天內提檢討報告

2T.赫南德茲：不用對付那2人真開心！

3男足主帥請辭質疑支援不足　足協回應

4克蕭要兒子學山本由伸投球

5史上第10人！柯瑞加入「忠誠俱樂部」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

12強逆襲奪冠之路搬上大銀幕！《絕勝》王識賢、鳳小岳主演

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

何品室融代打建功笑稱「壓力不在我這邊」　追平後開始緊張要守備

【社死級掛網】排球還沒到 牙套先到了

徐佳瑩突忘記自己生過二胎 容祖兒超慌張：不能說的嗎？XD

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

【爸爸帶娃可以多荒謬？】兒子腳上穿的「不是襪子是手套」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366