不用對付那2人真開心！「大賽男」T.赫南德茲狂讚山本、史奈爾

▲T.赫南德茲。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇今（15）日拿下國聯冠軍賽G2勝利，對密爾瓦基釀酒人取得2勝0敗領先，先發投手山本由伸投滿9局，僅被擊出3安打、失1分、奪7次三振，完成他在大聯盟的首次完投勝，此戰敲出追平全壘打，助隊展開反攻的外野手「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）賽後大讚山本與G1先發投手史奈爾，笑著說：「不用對付那2個人真的太開心了。」

山本在首局首球遭丘里奧（Jackson Chourio）擊出全壘打，失分後的第2局，T.赫南德茲面對本季以17勝拿下國聯勝投王的釀酒人投手佩拉爾塔（Freddy Peralta），在滿球數下鎖定曲球，用絕佳的手腕控制將球撈起，擊出高弧度的左外野全壘打，這是他在本次季後賽的第4轟，也是個人季後賽生涯的第8支全壘打。

T.赫南德茲回憶說：「很好，我們做到了該做的事，馬上反擊、追回分數，然後再追加得分。」此後道奇打線繼續延燒，靠「Kiké」E.赫南德茲（Enrique Hernández）和帕赫斯（Andy Pages）的連續安打超前比分。

前一場G1史奈爾（Blake Snell）投出8局無失分好投，本場山本則完投僅失1分，2位先發投手連2戰壓制對手，T.赫南德茲盛讚說：「太棒了，身為這支球隊的一員，能不用對付那2個人真的太開心了。」

他笑著補充：「如果他們是對手，真的很難應付，但當他們是我們的隊友時，沒有比這更令人安心的事了，他們2人職業生涯一直都投得這麼出色，史奈爾也好，山本也是，去年、今年都很棒，能站在同一邊，看著他們的投球，真的讓人開心。」

山本全場展現極佳控球，將好球帶四個角落精準掌握，不斷讓打者打不準球心，導致外野飛球出局數僅有4次，T.赫南德茲此役鎮守右外野，整場僅有1次球飛向自己，被問到是否覺得無聊時，他笑著說：「完全不會，這樣最好，希望接下來2場比賽也一樣，連外野滾地球都不要有，只要投手群繼續完美壓制就行，我們就照著現在的節奏打下去。」

T.赫南德茲在季後賽累計30場出賽中已敲出9支全壘打，展現了大賽型的強心臟，他說：「我只是更專注在好球帶，等待好的球來攻擊，盡量磨投手的用球數，如果能早點逼出對方牛棚，我們就有更多機會，我的工作就是不浪費揮棒。」