山本由伸111球7K完投勝！大谷翔平1安打1盜壘　道奇2連勝

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇15日（台灣時間）與釀酒人展開國聯冠軍系列賽G2，山本由伸用111球完投9局，率隊以5比1獲勝，拿下系列賽2連勝。大谷翔平突破低潮，敲出1支安打並跑出1次盜壘。

丘里奧（Jackson Chourio）面對山本由伸，在首局首打席就對96.9英里速球大棒一揮，轟出中右外野全壘打，幫助釀酒人取得領先。這是今年大聯盟季後賽第5發首打席全壘打，追平2007年的最多紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，道奇很快在1局下反擊，「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）回敬陽春砲扳平，E.赫南德茲（Enrique Hernández）敲安打，帕黑斯（Andy Pages）補上二壘安打，反超為2比1。

山本由伸挨轟後迅速回穩，成功壓制釀酒人。6局上，蒙西（Max Muncy）轟出陽春砲狙擊王牌佩拉爾塔（Freddy Peralta），也將他打退場，道奇將比分擴大至3比1。

7局上，E.赫南德茲敲出二壘安打，並利用帕黑斯的高飛球推進至三壘，大谷翔平隨後擊出安打貢獻1打點，這是他睽違20打席的安打，終於突破低潮，隨後還跑出盜壘成功。

8局上，史密斯（Will Smith）安打、蒙西獲保送，艾德曼（Tommy Edman）再補上安打，擴大至4分領先。滿壘時刻再輪到大谷翔平打擊，釀酒人換上左投蓋瑟（Robert Gasser），他連投3球橫掃球讓大谷吞下三振。

山本由伸全場僅被敲3安打，唯一失分來自首打席全壘打，另奪7次三振、僅1次保送，最終拿下完投勝。