大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　讓釀酒人主場靜默

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇二刀流大谷翔平終於突破低潮，15日（台灣時間）國聯冠軍戰系列賽G2，在第4打席敲出關鍵安打！他於7局上1出局三壘有跑者的情況下，擊出右外野方向安打，睽違20打席以來的首支安打，這支適時安打幫助球隊追加寶貴分數，也讓主場的釀酒人球迷瞬間安靜下來。

當時釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）為了封鎖大谷，特地更換左投艾許比（Aaron Ashby）對決。前兩球大谷都耐心選掉壞球，第三球打成界外，第四球被判好球形成兩好兩壞，隨後他把第六球紮實掃向右外野，擊出久違的安打並帶有打點，幫助道奇擴大至4比1領先。

在此之前，大谷在首局面對右投佩拉爾塔（Freddy Peralta）揮空遭三振；第二打席於2局兩出局二壘有人時擊出強勁的右外野飛球出局，擊球初速高達185.4公里，但正面被接殺；第3打席在5局無人上壘時，再度揮空遭三振。

進入季後賽後，大谷面臨對手更嚴密的守備與投手調度。對費城人的分區系列賽中，他18打數僅1安打，打擊率僅0.056。前一日對釀酒人的首戰則被「禮遇」兩次故意保送，全場3次保送、2打數無安打。