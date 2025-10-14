朗希球速下滑難連投？季後賽首失分　羅伯斯：控球確實有偏差

▲佐佐木朗希首度在季後賽失分，球速下降引發外界關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在外卡與分區系列賽中化身道奇「守護神」的佐佐木朗希，今（14）日第5度於季後賽登板，投球內容卻與前4場大相逕庭，不僅球速下降，控球也出現偏差，被擊出1安打、送出2次保送失1分後，由崔南（Blake Treinen）接手救火。日本媒體直言，從這場狀況來看，想再讓他「連續登板」恐怕不容易。

朗希這場比賽在9局上陣擔任終結者，當時道奇2比0領先。他此役速球平均球速降至98英里（約157.7公里），比10日面對費城人時投出3局完美壓制時的99.5英里（約160.1公里）下滑了1.5英里（約2.4公里）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

速球威力不足、控球也不理想，上次有4球破百英里，這次卻一球也沒有，被擊出1支安打、送出2次保送、失1分，未能守住，最後交由崔南（Blake Treinen）接替。雖然道奇最終有驚無險勝出，但朗希的狀況引發擔憂，他與過去幾場季後賽表現判若兩人。

總教練羅伯斯賽後表示，尚不確定疲勞是否影響了他，「但他的控球確實有些偏差。」

▲羅伯斯坦言朗希控球出現偏差，與先前狀態不同。（圖／達志影像／路透社）

日本媒體指出，雖然從10日到14日間隔了3天，但在緊張的季後賽氣氛中，以不熟悉的救援角色連續5戰登板，出現疲勞跡象也不奇怪。

羅伯斯在聯盟冠軍賽開打前曾自信表示，朗希可以「連續出賽」，但從這場狀況來看，想再讓他「連續登板」恐怕不容易。朗希的球速下降通常會直接影響投球表現，能否全力揮臂是他表現好壞的關鍵。

在外卡與分區系列賽中，朗希曾被視為道奇的「救世主」，但若球隊一路闖進世界大賽，季後賽將是一段漫長征途。道奇目前牛棚問題仍待解決，如何在維持朗希體能的情況下繼續倚重這位王牌，成了球隊的重要課題。