平野大讚：樂天斯勾以！古久保來電：我很努力了呢

▲平野惠一 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台中報導

樂天桃猿昨搶下台灣大賽最後一張門票，總教練平野惠一今在練球時受訪，談到這場系列賽時笑說，「大家都知道氣氛炒得很熱，我想兩隊球迷的心跳都加速了吧！」

平野盛讚兩隊激戰精采，「上半季冠軍、全年勝率第二，統一被淘汰真的非常可惜；但雙方這樣拼戰，內容精彩，對整個聯盟都是好事。」他也特別向獅隊致意，「想跟統一的大家說一聲，辛苦大家了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於最終晉級的桃猿，平野以一句「斯勾以！」（すごい，意即「好厲害！」）大讚，「以第三名挑戰，在規則上是比較吃虧的，但他們一舉突破劣勢，這樣的結果可以給其他處於下風的球隊勇氣。樂天帶著這股氣勢打上來，也會讓其他隊受到鼓舞。」

平野指出，身為外國教練，他對樂天教練團的努力特別有感，「我們都是外國人，但看到他們為了中職更好、為了台灣人更好而努力協助，真的覺得很開心。」

他進一步透露，昨晚賽後就接到樂天監督古久保健二的電話訊息，「他說『我很努力了呢，以挑戰者身分，接下來的台灣大賽，一起加油吧』！」

平野笑說，「我相信他無法跟其他人說，但很想告訴其他人『我辦到了』這樣的感覺。」他也回覆古久保，「接下來一起努力吧，一起為中職環境努力，想辦法讓中職變得更好，即使只是多一個球迷，也希望更多球迷進場開心看球。」