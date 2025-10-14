運動雲

韓職左右護法崛起！具昌模、元兌仁讓韓媒看見WBC希望

▲▼元兌仁。（圖／三星獅粉絲團）

▲元兌仁。（圖／三星獅粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職季後賽如火如荼展開，也讓韓媒看見明年經典賽「左右護法」的希望，左投是NC恐龍具昌模，右投則是三星獅王牌元兌仁，他們象徵本土王牌重新崛起，也被視為陷入危機的韓國代表隊在明年世界棒球經典賽（WBC）的雙星。

據韓媒《日刊體育》報導，具昌模與元兌仁都在外卡決戰中展現王牌實力，首戰由NC以4比1擊敗三星，具昌模先發6局僅失1分，為球隊搶下首勝。第二戰換元兌仁登板，他主投6局無失分，以完美內容率領三星扳平戰局。最終系列賽由擁有一勝優勢的三星以2勝1敗晉級，但兩人表現都難分高下，成為焦點人物。

具昌模在2020年曾率領NC奪下創隊以來首座總冠軍，是名符其實的左投王牌。不過之後他因手肘疲勞性骨折長期休養，2023年入伍服役，今年6月退伍後再度出現手肘不適，直到9月才回到一軍。他過去一度被貼上「曇花一現」標籤，但在外卡戰首戰投出本季首場「優質先發」，證明狀況已明顯回升。

元兌仁在第二戰展現強心臟。當天球隊打線低迷、比賽又因雨延後45分鐘開打，但他仍冷靜應戰，6局封鎖對手，無失分完投。他坦言：「投到第4局真的很累，手幾乎沒力，但我只想著『一定要贏！』」13日對戰SSG又繳出6局失1分的優質先發，勇奪MVP。

元兌仁早已是三星的本土一哥，即使以全壘打著稱的大邱主場對投手不利，他去年仍拿下15勝、榮登勝投王。去年韓國大賽首戰投5局無失分，今年再度在季後賽繳出代表作，證明他是名副其實的「大賽型投手」。

韓國代表隊正為明年3月的世界棒球經典賽（WBC）積極備戰，力圖擺脫連續三屆止步預賽的陰影。根據韓媒報導，11月韓日評估賽名單中，元兌仁確定入選，具昌模則暫未列入。不過目前名單中唯一的左投是LG的孫柱永，具昌模仍有極高機率入選最終名單。

韓媒認為，具昌模與元兌仁若能維持近況，有望組成本屆韓國隊久違的「左右雙王牌」，也可能成為扭轉代表隊投手群戰力不足的關鍵。

▲具昌模。（圖／NC恐龍粉絲團）

▲具昌模。（圖／NC恐龍粉絲團）

關鍵字： 韓職季後賽王牌投手NC三星

從2勝領先到被逆轉！林岳平檢討「後援與守備」　親解獅帝芬未登板

道奇中滿壘計！釀酒人上演離奇雙殺守備　創史上第二紀錄

史奈爾飆10K！佐佐木朗希劇場　道奇險勝釀酒人系列賽搶首勝

統一無緣晉級後高塩將樹致意桃猿　川岸強拍肩安慰暖心一幕

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

山本由伸笑翻記者會！曝染黑髮原因「頭髮太亮了」　明先發迎強戰

「若有一人成就了我，那一定是戴資穎」　陳雨菲曝小戴暖心訊息

古久保看林智平追平轟腦袋空白　桃猿逆襲「全是選手的功勞」

36年首見！古久保PK平野　台灣大賽上演外籍教頭對決

波賽樂盛讚聯盟最強！威能帝興奮「中1日」後援　期待迎戰兄弟

