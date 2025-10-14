韓職左右護法崛起！具昌模、元兌仁讓韓媒看見WBC希望

▲元兌仁。（圖／三星獅粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職季後賽如火如荼展開，也讓韓媒看見明年經典賽「左右護法」的希望，左投是NC恐龍具昌模，右投則是三星獅王牌元兌仁，他們象徵本土王牌重新崛起，也被視為陷入危機的韓國代表隊在明年世界棒球經典賽（WBC）的雙星。

據韓媒《日刊體育》報導，具昌模與元兌仁都在外卡決戰中展現王牌實力，首戰由NC以4比1擊敗三星，具昌模先發6局僅失1分，為球隊搶下首勝。第二戰換元兌仁登板，他主投6局無失分，以完美內容率領三星扳平戰局。最終系列賽由擁有一勝優勢的三星以2勝1敗晉級，但兩人表現都難分高下，成為焦點人物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

具昌模在2020年曾率領NC奪下創隊以來首座總冠軍，是名符其實的左投王牌。不過之後他因手肘疲勞性骨折長期休養，2023年入伍服役，今年6月退伍後再度出現手肘不適，直到9月才回到一軍。他過去一度被貼上「曇花一現」標籤，但在外卡戰首戰投出本季首場「優質先發」，證明狀況已明顯回升。

元兌仁在第二戰展現強心臟。當天球隊打線低迷、比賽又因雨延後45分鐘開打，但他仍冷靜應戰，6局封鎖對手，無失分完投。他坦言：「投到第4局真的很累，手幾乎沒力，但我只想著『一定要贏！』」13日對戰SSG又繳出6局失1分的優質先發，勇奪MVP。

元兌仁早已是三星的本土一哥，即使以全壘打著稱的大邱主場對投手不利，他去年仍拿下15勝、榮登勝投王。去年韓國大賽首戰投5局無失分，今年再度在季後賽繳出代表作，證明他是名副其實的「大賽型投手」。

韓國代表隊正為明年3月的世界棒球經典賽（WBC）積極備戰，力圖擺脫連續三屆止步預賽的陰影。根據韓媒報導，11月韓日評估賽名單中，元兌仁確定入選，具昌模則暫未列入。不過目前名單中唯一的左投是LG的孫柱永，具昌模仍有極高機率入選最終名單。

韓媒認為，具昌模與元兌仁若能維持近況，有望組成本屆韓國隊久違的「左右雙王牌」，也可能成為扭轉代表隊投手群戰力不足的關鍵。

▲具昌模。（圖／NC恐龍粉絲團）