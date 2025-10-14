謝淑薇取得WTA年終賽門票！　生涯6度入圍

記者黃翊婷／綜合報導

WTA女子職業網球協會13日宣布，台灣網球一姐謝淑薇將與拉脫維亞選手「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）搭檔，確定參加2025年WTA利雅德年終總決賽，這也是謝淑薇生涯第6度參賽。

▲謝淑薇與搭檔奧絲塔朋科確定取得WTA年終總決賽門票。（圖／翻攝自Facebook／WTA）

WTA官方13日公布2025年WTA利雅德年終總決賽女雙第6組的組合，謝淑薇將搭檔奧絲塔朋科參賽。據了解，謝淑薇本季與奧絲塔朋科多次搭檔，在澳網、溫網奪下亞軍，還在杜拜千分賽中挺進決賽，表現十分優秀。

此外，這也是謝淑薇生涯第6度參加WTA年終總決賽，她先前搭檔的選手包含中國選手彭帥、捷克選手史翠可娃（Strycova）、比利時選手梅藤絲（Mertens），特別是在2013年，她與彭帥聯手拿下冠軍，展現出驚人的適應與配合能力，堪稱「百搭女王」。

2025年WTA利雅德年終總決賽將在11月1日至8日於沙烏地阿拉伯舉行，比賽地點位於沙烏德國王大學體育館（King Saud University Stadium）。謝淑薇能否再度拿下世界頂峰榮耀，令人期待。