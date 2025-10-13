何品室融代打建功笑稱「壓力不在我這邊」　追平後開始緊張要守備

記者楊舒帆／高雄報導

樂天桃猿去年選秀第二輪新秀何品室融，在季後挑戰賽兩度代打都敲出安打建功。談到這場比賽9局上代打擊出關鍵安打，他表示：「其實也沒有想太多，畢竟那時候球隊落後三分，一壘有人。就是想要打得紮實，能穿越就穿越，打安打就打安打，如果出局也沒辦法。當下其實蠻輕鬆的，壓力不在我這邊，壓力是在對面。」

季後賽兩次代打都擊出關鍵安打，且都是面對陳韻文。何品室融笑說：「我覺得就是運氣運氣吧，把自己能做的做好就好，剩下的我也控制不了。兩次我們都是落後的，其實壓力沒有那麼大。」

當他在壘上看到林智平打出追平3分砲時，何品室融笑著回憶：「打出去的時候，我心裡想『欸，追平了！等一下要守備，要緊張了』。（笑）」他補充說：「季後賽打了四場都沒有守備經驗，所以那時候守備反而比較緊張。」

談到學長們在休息室帶動氣勢的影響，他說：「像阿立有講過，就是不用太在意輸或贏，把自己該做的事情做好，我覺得這很有道理。畢竟我不是關鍵角色，只要把自己的事情做好就好。像剛剛我安打上壘，學長打一支三分砲，如果我沒上壘，他打兩分我們還是落後一分、可能就輸球了。所以我覺得能把自己該做的做好最重要。」

對於即將迎來生涯首次台灣大賽，何品室融開心地說：「會啊，當然會很期待。這是我第一年的完整球季，沒想過能參加台灣大賽。之前只有季末上來的經驗，這次就看怎麼表現就怎麼表現。季後賽能上場，就把握每一次機會。因為也不知道明年會不會有，有的話就盡量打。」

▲何品室融。（圖／樂天桃猿提供）