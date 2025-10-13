運動雲

從2勝領先到被逆轉！林岳平檢討「後援與守備」　親解獅帝芬未登板

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者胡冠辰攝）

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者胡冠辰攝）

記者楊舒帆／高雄報導

統一獅在本次季後挑戰賽以2勝0敗開局，最終遭樂天桃猿連勝3場逆轉淘汰，全隊氣氛低迷。總教練林岳平表示：「這系列賽打下來，後援和守備是球隊必須繼續成長的部分，我們會虛心接受，期待在秋訓或明年打造出一支能以防守贏球的球隊。」

最後一戰統一獅在8局前仍以3比0領先。林岳平表示：「球隊其實打得很漂亮，對方前面很多攻勢我們都有守住，前段表現非常好，但第9局被一口氣突破，這就是輸球的關鍵。不會責備任何人，只能說我們的底氣還不夠堅強。」

相較於對手3名洋投皆列入出賽名單，統一僅登錄獅帝芬，且未上場。林岳平坦言：「這完全是由投手教練掌握選手狀況，他在與選手練習與交談中有設定出賽時機，原本規劃是在前段使用。後來因比賽節奏與狀況改變，沒有接到投手教練啟動準備的訊號。這對我們後援投手來說是寶貴的經驗，要打冠軍賽，絕不能只靠少數幾個人，整體戰力要更完善。」

G2在桃園時，統一曾因宋嘉翔追平轟與再見安打落敗。林岳平指出：「那場比賽反映出後援強度的差距，一旦一個人倒了，整個後援鏈就會連動。樂天的中繼戰力很強，不斷用穩定的投手群壓低失分。今天他們能贏，也是展現出強大後援實力。希望下一輪不論是兄弟或樂天，都能打出精彩比賽。」

季後挑戰賽結束後，林岳平也提到，球隊將在近期討論休假安排與秋訓名單。他說：「選手和洋將都很辛苦。」

【賴清德秒蹲地】婦人在總統面前昏倒！賴醫師登場

