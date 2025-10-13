運動雲

>

樂天桃猿晉級台灣大賽！象猿大戰確定　10/18台北大巨蛋開打

▲林智平。（圖／樂天桃猿提供）

▲林智平。（圖／樂天桃猿提供）

記者胡冠辰／綜合報導

隨著今晚季後挑戰賽勝者出爐，2025年中華職棒台灣大賽賽程正式底定！樂天桃猿在13日傍晚於高雄澄清湖棒球場上演驚天逆轉，以4比3氣走統一7-ELEVEn獅，完成史上首次「讓2追3」的奇蹟晉級，將與下半季冠軍、全年勝率第一的中信兄弟爭奪總冠軍榮耀，象猿大戰再度登場。

挑戰賽G4殊死戰中，桃猿克服3分落後，9局上林智平轟出追平砲，將戰局逼進延長，10局上林立再補上關鍵安打逆轉戰局，最終桃猿4比3獲勝，系列戰3比2淘汰統一，搶下最後一張台灣大賽門票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而2025台灣大賽將於10月18日（六）正式開打，採7戰4勝制，率先拿下4勝的球隊即可封王；中信兄弟擁有全年最高勝率，取得主場優勢，可獲得5場主場賽事。

前3戰（G1、G2、G3）在台北大巨蛋舉行，第4戰移師樂天桃園棒球場；若系列賽未分勝負，第5至第7戰將回到台中洲際棒球場進行。

2025台灣大賽完整賽程表

10/18（六）17:05樂天桃猿vs中信兄弟 台北大巨蛋
10/19（日）17:05樂天桃猿vs中信兄弟 台北大巨蛋
10/21（二）18:35中信兄弟vs樂天桃猿 台北大巨蛋
10/22（三）18:35中信兄弟vs樂天桃猿 樂天桃園棒球場
10/24（五）17:05樂天桃猿vs中信兄弟 台中洲際棒球場
10/25（六）17:05樂天桃猿vs中信兄弟 台中洲際棒球場
10/26（日）17:05樂天桃猿vs中信兄弟 台中洲際棒球場

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒中信兄弟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

從2勝領先到被逆轉！林岳平檢討「後援與守備」　親解獅帝芬未登板

從2勝領先到被逆轉！林岳平檢討「後援與守備」　親解獅帝芬未登板

統一無緣晉級後高塩將樹致意桃猿　川岸強拍肩安慰暖心一幕

統一無緣晉級後高塩將樹致意桃猿　川岸強拍肩安慰暖心一幕

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

樂天桃猿晉級台灣大賽！象猿大戰確定　10/18台北大巨蛋開打

樂天桃猿晉級台灣大賽！象猿大戰確定　10/18台北大巨蛋開打

古久保看林智平追平轟腦袋空白　桃猿逆襲「全是選手的功勞」

古久保看林智平追平轟腦袋空白　桃猿逆襲「全是選手的功勞」

波賽樂盛讚聯盟最強！威能帝興奮「中1日」後援　期待迎戰兄弟

波賽樂盛讚聯盟最強！威能帝興奮「中1日」後援　期待迎戰兄弟

快訊／桃猿締造史上首見逆轉奇蹟　0比2落後連勝三場挺進台灣大賽

快訊／桃猿締造史上首見逆轉奇蹟　0比2落後連勝三場挺進台灣大賽

何品室融代打建功笑稱「壓力不在我這邊」　追平後開始緊張要守備

何品室融代打建功笑稱「壓力不在我這邊」　追平後開始緊張要守備

「若有一人成就了我，那一定是戴資穎」　陳雨菲曝小戴暖心訊息

「若有一人成就了我，那一定是戴資穎」　陳雨菲曝小戴暖心訊息

雙韓援女神睦那京、李素敏　PLG職籃「洋基女孩」要辦粉絲見面會

雙韓援女神睦那京、李素敏　PLG職籃「洋基女孩」要辦粉絲見面會

【respect空服員】怪婦吃7個便當亂吐！鄰座乘客：此生最噁航班

熱門新聞

從2勝領先到被逆轉！林岳平檢討「後援與守備」　親解獅帝芬未登板

統一無緣晉級後高塩將樹致意桃猿　川岸強拍肩安慰暖心一幕

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

樂天桃猿晉級台灣大賽！象猿大戰確定　10/18台北大巨蛋開打

古久保看林智平追平轟腦袋空白　桃猿逆襲「全是選手的功勞」

波賽樂盛讚聯盟最強！威能帝興奮「中1日」後援　期待迎戰兄弟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平虛心接受：後援與守備仍需成長

2高塩將樹致意桃猿　川岸強拍肩安慰

3「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

4象猿台灣大賽賽程出爐！

5古久保看林智平追平轟腦袋一片空白

最新新聞

1高塩將樹致意桃猿　川岸強拍肩安慰

2何品室融代打建功笑稱「壓力不在我這邊」

3林岳平虛心接受：後援與守備仍需成長

4庫薩斯重返台籃　喊話更喜歡新竹涼爽

5帶傷轟追平砲！林智平喊「斯巴拉西！」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置　樂見林立、小胖帶領年輕人

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

12強逆襲奪冠之路搬上大銀幕！《絕勝》王識賢、鳳小岳主演

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

【不准下車！】搭車遇到萌犬眼神緊盯　一下車立刻崩潰挽留XD

【變臉變超快】久違回家黑貓哈氣　認出奴才後秒變撒嬌精XD

花蓮救災被當面嗆「作秀」　嘻小瓜氣炸：物資我們買的

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

【respect空服員】怪婦吃7個便當亂吐！鄰座乘客：此生最噁航班
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366