樂天桃猿晉級台灣大賽！象猿大戰確定　10/18台北大巨蛋開打

▲林智平。（圖／樂天桃猿提供）



記者胡冠辰／綜合報導

隨著今晚季後挑戰賽勝者出爐，2025年中華職棒台灣大賽賽程正式底定！樂天桃猿在13日傍晚於高雄澄清湖棒球場上演驚天逆轉，以4比3氣走統一7-ELEVEn獅，完成史上首次「讓2追3」的奇蹟晉級，將與下半季冠軍、全年勝率第一的中信兄弟爭奪總冠軍榮耀，象猿大戰再度登場。

挑戰賽G4殊死戰中，桃猿克服3分落後，9局上林智平轟出追平砲，將戰局逼進延長，10局上林立再補上關鍵安打逆轉戰局，最終桃猿4比3獲勝，系列戰3比2淘汰統一，搶下最後一張台灣大賽門票。

而2025台灣大賽將於10月18日（六）正式開打，採7戰4勝制，率先拿下4勝的球隊即可封王；中信兄弟擁有全年最高勝率，取得主場優勢，可獲得5場主場賽事。

前3戰（G1、G2、G3）在台北大巨蛋舉行，第4戰移師樂天桃園棒球場；若系列賽未分勝負，第5至第7戰將回到台中洲際棒球場進行。

2025台灣大賽完整賽程表



10/18（六）17:05樂天桃猿vs中信兄弟 台北大巨蛋

10/19（日）17:05樂天桃猿vs中信兄弟 台北大巨蛋

10/21（二）18:35中信兄弟vs樂天桃猿 台北大巨蛋

10/22（三）18:35中信兄弟vs樂天桃猿 樂天桃園棒球場

10/24（五）17:05樂天桃猿vs中信兄弟 台中洲際棒球場

10/25（六）17:05樂天桃猿vs中信兄弟 台中洲際棒球場

10/26（日）17:05樂天桃猿vs中信兄弟 台中洲際棒球場