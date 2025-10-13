運動雲

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

▲▼「排球甜心」廖苡任即將結束旅日生涯，內心十分不捨。（圖／翻攝自IG／elaine0608）

▲「排球甜心」廖苡任在記者會上宣布退役時程。（圖／翻攝自IG／elaine0608）

記者楊庭蒝／綜合報導

曾旅日挑戰日本V聯盟、外型甜美又實力堅強的「排球甜心」廖苡任，今（13）日出席企業排球聯賽（企排）記者會時，無預警拋出震撼消息，她計畫在明年名古屋亞運後正式退役，結束十餘年的排球生涯。她笑說：「這可能是我的最後一舞，希望球迷能多進場支持！」

現年28歲的廖苡任是中華女排的中流砥柱，近年多次代表國家隊征戰國際賽，今年更擔任隊長。她坦言，其實早在去年就動過退役念頭，「本來去年就想掛拍，但後來接到日本V聯盟的邀請，才決定再挑戰看看。」不過這次她語氣中多了幾分篤定：「亞運之後應該會退役啦，但也不一定，搞不好又有意外！」語畢仍保留一絲懸念。

結束旅日福岡自由快樂隊一季的經歷後，廖苡任透露對方原希望續約，但她決定回台專心攻讀博士學位，同時全力備戰亞運。「旅外那段時間很珍貴，讓我體會到學術所學真的能應用在運動員身上，尤其運動心理學這塊，我之後想繼續鑽研。」

今年是企排邁入第21屆，同時國內職業排球聯盟也正式成立。外界關心球迷是否會被分流，廖苡任認為，雖然觀眾選擇變多，但企排依舊是國手的搖籃，也是許多女球員延續夢想的重要舞台。「企排的CP值真的很高，能讓選手在畢業後繼續追夢。不管在哪裡，我都會全力以赴，希望球迷多進場，感受女排的熱情與力量。」

 

關鍵字： 排球廖苡任退役企排中華女排

【泰格與雪兒】喝了搖曳

