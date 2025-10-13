藍鳥新秀右投G2先發前突發聲明　家人因自己被攻擊「很難過」

▲耶薩維奇。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

根據《The Athletic》報導，多倫多藍鳥新秀右投耶薩維奇（Trey Yesavage）在美聯冠軍系列賽G2前夕，在記者會上主動發表聲明，呼籲外界停止對其家人的攻擊。

這位22歲的年輕投手即將在系列賽G2登板先發，但他在談比賽前，選擇先面對不當言論。耶薩維奇表示：「我想在一開始先說一件事。」他接著說：「這個世界上存在著各種各樣的意見與情感，而這些有時會導致許多的『憎恨』。」

他隨後表示：「在這樣的情況下，看到自己身邊的人，因為我的比賽表現而遭受攻擊，這真的是非常令人悲傷的事，我明白自己有資格有立場對這個問題發聲，因此我選擇站出來說出這些話。」

耶薩維奇雖未深入談及細節，但根據日媒、美媒報導，他的雙親、兄弟姊妹與戀人等人都是遭受言論攻擊的對象。

近年來，職業運動員或其家人在社群媒體上遭受威脅或騷擾的案例持續增加，休士頓太空人投手麥卡勒斯（Lance McCullers）、波士頓紅襪投手韓崔克斯（Liam Hendriks），今年也都曾在社群平台上收到可能危害生命的威脅。

此外在本季的季後賽中，紐約洋基投手施利特勒（Cameron Schlittler）也透露自己在外卡系列賽開打前，曾因紅襪球迷的越界言論而感到痛苦。