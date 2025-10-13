大谷翔平聯盟冠軍戰僅投一場　史奈爾扛首戰：釀酒人不是普通球隊

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）13日（台灣時間）出席國聯冠軍系列賽開打前記者會時，正式宣布第1戰（14日）將由左投史奈爾（Blake Snell）先發登板，山本由伸將在第2戰先發，而大谷翔平先發日待定，羅伯斯也明確指出：「這個系列賽只會讓翔平先發一場。」

羅伯斯說明投手運用的考量：「這次系列賽的規劃是讓翔平先發一場，目前只是決定該把那一場放在哪個位置。因為系列賽可能打到第7戰，我們要評估如何讓最強的投手群能投更多局數。翔平在打擊方面，我們也期待他能打出不同的結果。不過，把他的登板安排在較後面，與他最近打擊表現不佳並沒有關聯。」

大谷在分區系列賽表現低迷，18打數僅1支安打。羅伯斯前一天也直言：「以那樣的打擊內容，我們沒辦法奪冠。」希望他能振作。

釀酒人為國聯中區冠軍，例行賽戰績為全MLB最佳。道奇在例行賽對釀酒人6戰全敗。山本曾在7月7日客場對釀酒人先發，僅投0.2局，被敲4安打失5分，吞下在大聯盟生涯最短的先發敗仗。至於史奈爾，本季例行賽並未對釀酒人登板過。

史奈爾談到對手時警戒心十足：「釀酒人真的很強，他們不是『普通的球隊』。他們是整個國聯戰績最好的球隊，是非常出色的對手。」

國聯冠軍系列賽為7戰4勝制。羅伯斯先前曾透露，預計由史奈爾、大谷、山本、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）四名投手輪番先發，但直到這場記者會才正式確認前兩戰登板順序。