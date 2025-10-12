變陣奏效扳平戰局　古久保健二：以挑戰者姿態全力拚到最後

▲古久保健二。（圖／記者王真魚攝）



記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒季後挑戰賽今（12日）在高雄澄清湖球場進行第3戰，樂天桃猿火力全開，以9比3痛擊統一獅，將系列戰追成2比2，逼出改制以來首度的第4戰；賽後樂天總教練古久保健二表示，球隊變陣收到良好效果，強調全隊將持續以挑戰者姿態，全力應對最終決戰。

變陣奏功 林政華、李勛傑皆有建樹

前兩場未獲太多出賽機會的林政華此役進入先發名單，立刻貢獻安打與關鍵推進，成為勝利功臣之一；古久保表示，林政華近況與身體狀況皆無問題，僅因外野人選競爭激烈而未獲先發機會。

「外野只有三個位置，前兩場林立和成晉都有上場，所以他比較沒有機會，」古久保說。

此外，另一名變陣先發的李勛傑同樣表現亮眼，與第三棒林子偉共同撐起球隊攻勢，古久保指出，調整打序的主要考量是對位表現與近況。

「林子偉對蒙德茲的對戰紀錄很好，李勛傑也是打得不錯；再加上宋嘉翔最近狀況不錯，順勢安排在前段打線，」他解釋道。

黃子鵬穩定先發 讓教練團「非常安心」



樂天先發投手黃子鵬主投5局失3分，壓制獅隊打線為勝利奠基，古久保對這位老將表現讚譽有加；「他是非常有經驗的投手，今天在每一個投球、每一個守備判斷上都非常穩定，看他投球真的讓人很安心。」

「挑戰者心態」迎接決勝戰



面對系列戰強勢扳平、戰局重回原點，古久保最後強調，球隊會延續這股不畏懼的精神迎戰最後一役，「第一場輸球之後，我就告訴球員，從那一刻起我們沒有再輸的空間，這兩場拿下來，明天當然一樣不能輸，」他也再次強調球隊的核心信念，「我們是以挑戰者身份進入季後賽，沒有畏懼，把自己最好的東西展現出來。」