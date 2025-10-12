運動雲

>

變陣奏效扳平戰局　古久保健二：以挑戰者姿態全力拚到最後

▲▼ 古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

▲古久保健二。（圖／記者王真魚攝）

記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒季後挑戰賽今（12日）在高雄澄清湖球場進行第3戰，樂天桃猿火力全開，以9比3痛擊統一獅，將系列戰追成2比2，逼出改制以來首度的第4戰；賽後樂天總教練古久保健二表示，球隊變陣收到良好效果，強調全隊將持續以挑戰者姿態，全力應對最終決戰。

變陣奏功　林政華、李勛傑皆有建樹
前兩場未獲太多出賽機會的林政華此役進入先發名單，立刻貢獻安打與關鍵推進，成為勝利功臣之一；古久保表示，林政華近況與身體狀況皆無問題，僅因外野人選競爭激烈而未獲先發機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「外野只有三個位置，前兩場林立和成晉都有上場，所以他比較沒有機會，」古久保說。

此外，另一名變陣先發的李勛傑同樣表現亮眼，與第三棒林子偉共同撐起球隊攻勢，古久保指出，調整打序的主要考量是對位表現與近況。

「林子偉對蒙德茲的對戰紀錄很好，李勛傑也是打得不錯；再加上宋嘉翔最近狀況不錯，順勢安排在前段打線，」他解釋道。

黃子鵬穩定先發　讓教練團「非常安心」

樂天先發投手黃子鵬主投5局失3分，壓制獅隊打線為勝利奠基，古久保對這位老將表現讚譽有加；「他是非常有經驗的投手，今天在每一個投球、每一個守備判斷上都非常穩定，看他投球真的讓人很安心。」

「挑戰者心態」迎接決勝戰

面對系列戰強勢扳平、戰局重回原點，古久保最後強調，球隊會延續這股不畏懼的精神迎戰最後一役，「第一場輸球之後，我就告訴球員，從那一刻起我們沒有再輸的空間，這兩場拿下來，明天當然一樣不能輸，」他也再次強調球隊的核心信念，「我們是以挑戰者身份進入季後賽，沒有畏懼，把自己最好的東西展現出來。」

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒古久保健二CPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

季後挑戰賽／決勝戰先發公布！　波賽樂對決統一胡智爲

季後挑戰賽／決勝戰先發公布！　波賽樂對決統一胡智爲

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

樂天打線火力全開！9比3痛擊統一　挑戰賽逼出G4創首見紀錄

樂天打線火力全開！9比3痛擊統一　挑戰賽逼出G4創首見紀錄

令和大魔神降臨！　長谷川揭朗希恐怖之處：打者根本無法分辨

令和大魔神降臨！　長谷川揭朗希恐怖之處：打者根本無法分辨

打到澄清湖！宋嘉翔追平轟籃籃感動爆哭　賽後發文惹共鳴

打到澄清湖！宋嘉翔追平轟籃籃感動爆哭　賽後發文惹共鳴

快訊／周天成今年首冠到手！北極賽拍落前球王完成2連霸

快訊／周天成今年首冠到手！北極賽拍落前球王完成2連霸

道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷翔平暖關心　被讚「真的很溫柔」

道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷翔平暖關心　被讚「真的很溫柔」

波賽樂不喜歡兄弟！直言愛當挑戰者　「豪門球隊奪冠不有趣」

波賽樂不喜歡兄弟！直言愛當挑戰者　「豪門球隊奪冠不有趣」

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

熱門新聞

季後挑戰賽／決勝戰先發公布！　波賽樂對決統一胡智爲

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

樂天打線火力全開！9比3痛擊統一　挑戰賽逼出G4創首見紀錄

令和大魔神降臨！　長谷川揭朗希恐怖之處：打者根本無法分辨

讀者回應

﻿

熱門新聞

1季後挑戰賽決勝戰先發公布！

2道奇國聯冠軍戰強碰釀酒人　超慘數據曝

3林岳平點名猿隊難纏人物

4釀酒人7年後再闖國聯冠軍賽

5樂天打線火力全開！9比3痛擊統一

最新新聞

1林書緯9助攻串聯！新北國王2連勝

2G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置

3古久保健二：以挑戰者姿態全力拚到最後

4背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬珍惜

5林岳平喊話盼明日勝利屬於統一獅

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林政華連兩場未進先發打線　9局代跑引熱議...古久保：他身體很健康

G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置　樂見林立、小胖帶領年輕人

桃猿逆轉保命　林泓育開轟點燃反攻火苗「贏在團隊發揮」

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

【高空放閃！】機長老公廣播突然告白 老婆害羞反應全錄下XD

【白沙屯媽祖直衝吊車大王豪宅】還爬樓梯上二樓賜福！胡董笑開懷

優里？喬瑟夫？傻傻分不清

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

【逃不了啦】三寶違停遇警想開走　下一秒被帥氣攔下XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366