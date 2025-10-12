運動雲

>

守備失誤成勝負關鍵　林岳平：明日全力一戰、盼勝利屬於統一獅

▲▼ 林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

▲林岳平。（圖／記者王真魚攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2025年中華職棒季後挑戰賽進入白熱化階段，統一獅今（12日）在高雄澄清湖球場以3比9不敵樂天桃猿，系列戰被追成2比2，雙方將在明天進行決勝第4戰；賽後統一總教練林岳平受訪時表示，球隊前半段出現多次守備瑕疵，成為比分落後的主因，不過他強調球員們仍會調整心態，全力備戰最終一戰。

陳傑憲手腕不適　餅總：若狀況允許仍會出賽

[廣告]請繼續往下閱讀...

外界關注陳傑憲在比賽後段退場狀況，林岳平透露，他的手腕在揮擊時仍有不適，但應該不致影響明天的出賽。

「他已經連續出賽3場，今天可能在揮空時手腕承受力比較大，」林岳平表示，目前尚未進一步詢問詳細狀況，但若身體允許，陳傑憲仍會帶領球隊繼續拚戰。

守備3失誤成轉捩點

針對比賽初段的守備亂流，林岳平指出，第一個失誤短打傳二壘是關鍵轉折點，「那顆球有點小飛球、還有剎車，選擇傳二壘比較冒險，」他說，若能穩穩拿下第一個出局數，局勢可能不同；接著林子豪滑倒，造成單局第2次失誤，也讓對手攻勢擴大。

「那個局面我們已經盡力壓到最低了，3分失分算是勉強可以接受」餅總說。

後續牛棚表現穩定　盼明日延續狀態

談到中繼投手郭俊麟與劉予承的表現，林岳平給予肯定，「謝謝兩位的付出，雖然有保送，但沒有失分，這是好的一面，」他指出，在分數落後的情況下，投手可以更放開手腳投球，也讓牛棚有喘息空間，「希望明天大家都能保持最佳狀態，發揮出應有的能力。」

迎接決勝戰　餅總喊話獅迷

面對系列戰被逼平的局面，林岳平坦言，球隊與球迷都承受壓力，但仍會堅持到底，「輸球是一個很沉重的壓力，我們能感受到球迷對我們的期待，」他強調，明天將全力以赴面對最後一戰，「希望勝利的一方會是統一獅。」

關鍵字： 統一獅樂天桃猿季後挑戰賽中華職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

季後挑戰賽／決勝戰先發公布！　波賽樂對決統一胡智爲

季後挑戰賽／決勝戰先發公布！　波賽樂對決統一胡智爲

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

樂天打線火力全開！9比3痛擊統一　挑戰賽逼出G4創首見紀錄

樂天打線火力全開！9比3痛擊統一　挑戰賽逼出G4創首見紀錄

令和大魔神降臨！　長谷川揭朗希恐怖之處：打者根本無法分辨

令和大魔神降臨！　長谷川揭朗希恐怖之處：打者根本無法分辨

打到澄清湖！宋嘉翔追平轟籃籃感動爆哭　賽後發文惹共鳴

打到澄清湖！宋嘉翔追平轟籃籃感動爆哭　賽後發文惹共鳴

快訊／周天成今年首冠到手！北極賽拍落前球王完成2連霸

快訊／周天成今年首冠到手！北極賽拍落前球王完成2連霸

道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷翔平暖關心　被讚「真的很溫柔」

道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷翔平暖關心　被讚「真的很溫柔」

波賽樂不喜歡兄弟！直言愛當挑戰者　「豪門球隊奪冠不有趣」

波賽樂不喜歡兄弟！直言愛當挑戰者　「豪門球隊奪冠不有趣」

BamBam看自己吻戲　羞到跪地不敢直視XD

熱門新聞

季後挑戰賽／決勝戰先發公布！　波賽樂對決統一胡智爲

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

樂天打線火力全開！9比3痛擊統一　挑戰賽逼出G4創首見紀錄

令和大魔神降臨！　長谷川揭朗希恐怖之處：打者根本無法分辨

讀者回應

﻿

熱門新聞

1季後挑戰賽決勝戰先發公布！

2道奇國聯冠軍戰強碰釀酒人　超慘數據曝

3林岳平點名猿隊難纏人物

4釀酒人7年後再闖國聯冠軍賽

5樂天打線火力全開！9比3痛擊統一

最新新聞

1林書緯9助攻串聯！新北國王2連勝

2G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置

3古久保健二：以挑戰者姿態全力拚到最後

4背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬珍惜

5林岳平喊話盼明日勝利屬於統一獅

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林政華連兩場未進先發打線　9局代跑引熱議...古久保：他身體很健康

G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置　樂見林立、小胖帶領年輕人

桃猿逆轉保命　林泓育開轟點燃反攻火苗「贏在團隊發揮」

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

【高空放閃！】機長老公廣播突然告白 老婆害羞反應全錄下XD

【白沙屯媽祖直衝吊車大王豪宅】還爬樓梯上二樓賜福！胡董笑開懷

優里？喬瑟夫？傻傻分不清

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

【逃不了啦】三寶違停遇警想開走　下一秒被帥氣攔下XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366