守備失誤成勝負關鍵　林岳平：明日全力一戰、盼勝利屬於統一獅

記者胡冠辰／綜合報導

2025年中華職棒季後挑戰賽進入白熱化階段，統一獅今（12日）在高雄澄清湖球場以3比9不敵樂天桃猿，系列戰被追成2比2，雙方將在明天進行決勝第4戰；賽後統一總教練林岳平受訪時表示，球隊前半段出現多次守備瑕疵，成為比分落後的主因，不過他強調球員們仍會調整心態，全力備戰最終一戰。

陳傑憲手腕不適 餅總：若狀況允許仍會出賽

外界關注陳傑憲在比賽後段退場狀況，林岳平透露，他的手腕在揮擊時仍有不適，但應該不致影響明天的出賽。

「他已經連續出賽3場，今天可能在揮空時手腕承受力比較大，」林岳平表示，目前尚未進一步詢問詳細狀況，但若身體允許，陳傑憲仍會帶領球隊繼續拚戰。

守備3失誤成轉捩點

針對比賽初段的守備亂流，林岳平指出，第一個失誤短打傳二壘是關鍵轉折點，「那顆球有點小飛球、還有剎車，選擇傳二壘比較冒險，」他說，若能穩穩拿下第一個出局數，局勢可能不同；接著林子豪滑倒，造成單局第2次失誤，也讓對手攻勢擴大。

「那個局面我們已經盡力壓到最低了，3分失分算是勉強可以接受」餅總說。

後續牛棚表現穩定 盼明日延續狀態

談到中繼投手郭俊麟與劉予承的表現，林岳平給予肯定，「謝謝兩位的付出，雖然有保送，但沒有失分，這是好的一面，」他指出，在分數落後的情況下，投手可以更放開手腳投球，也讓牛棚有喘息空間，「希望明天大家都能保持最佳狀態，發揮出應有的能力。」

迎接決勝戰 餅總喊話獅迷

面對系列戰被逼平的局面，林岳平坦言，球隊與球迷都承受壓力，但仍會堅持到底，「輸球是一個很沉重的壓力，我們能感受到球迷對我們的期待，」他強調，明天將全力以赴面對最後一戰，「希望勝利的一方會是統一獅。」