日本火腿5比4奇蹟逆轉歐力士　二連勝晉級將與軟銀爭奪日本一門票

▲雷耶斯（Franmil Reyes）。（圖／翻攝自X／GaijinBaseball）



記者胡冠辰／綜合報導

北海道日本火腿鬥士在太平洋聯盟季後賽第一階段上演戲劇性逆轉！今（12日）進行的第二戰中，火腿在落後情況下於第8局上演反攻，最終5比4氣走歐力士，拿下二連勝，順利挺進對戰軟銀的最終階段，連續兩年晉級。

Franmil Reyes flips the score with a 2-run double in the bottom of the 8th!



The Fighters are 3 outs away from advancing to the Championship Series.



比賽進入8局下，火腿仍以3比4落後，兩出局一、二壘有人時，外野手雷耶斯（Franmil Reyes）挺身而出，擊出直擊右外野全壘打牆的兩分打點適時安打，助隊成功逆轉戰局，也讓全場球迷陷入瘋狂。

火腿先發投手北山亘基今天表現起伏，第2局被歐力士外野手杉本裕太郎擊出左中方向陽春全壘打，讓對手1比0先馳得點，第3局又遭紅林弘太郎轟出左外野3分砲，前3局失掉4分；不過打線隨即反撲，第3局清宮幸太郎在一出局一、二壘有人時掃出中間方向的三壘安打帶回2分，火腿雖在比賽中段未能追加分數，但關鍵時刻雷耶斯的逆轉安打成為勝負分水嶺。

歐力士方面，先發王牌宮城大弥狀態不穩，第2局就被水谷瞬敲出追平安打；第3局又被清宮擊出兩分適時二壘打，最終僅投3局，被擊出5安打、失3分退場。

接替的九里亞蓮穩住陣腳，從第4局投到第7局無失分，讓球隊得以保持領先，然而第8局兩出局後，救援的岩崎翔遭遇雷耶斯重擊，直擊全壘打牆的二壘安打造成逆轉，也宣告歐力士本季結束。

日本火腿以二連勝橫掃歐力士，連續第2年闖入CS最終階段，將在Mizuho PayPay巨蛋挑戰例行賽冠軍軟銀鷹。