運動雲

>

日本火腿5比4奇蹟逆轉歐力士　二連勝晉級將與軟銀爭奪日本一門票

▲雷耶斯（Franmil Reyes）。（圖／翻攝自X／GaijinBaseball）

▲雷耶斯（Franmil Reyes）。（圖／翻攝自X／GaijinBaseball）

記者胡冠辰／綜合報導

北海道日本火腿鬥士在太平洋聯盟季後賽第一階段上演戲劇性逆轉！今（12日）進行的第二戰中，火腿在落後情況下於第8局上演反攻，最終5比4氣走歐力士，拿下二連勝，順利挺進對戰軟銀的最終階段，連續兩年晉級。

比賽進入8局下，火腿仍以3比4落後，兩出局一、二壘有人時，外野手雷耶斯（Franmil Reyes）挺身而出，擊出直擊右外野全壘打牆的兩分打點適時安打，助隊成功逆轉戰局，也讓全場球迷陷入瘋狂。

火腿先發投手北山亘基今天表現起伏，第2局被歐力士外野手杉本裕太郎擊出左中方向陽春全壘打，讓對手1比0先馳得點，第3局又遭紅林弘太郎轟出左外野3分砲，前3局失掉4分；不過打線隨即反撲，第3局清宮幸太郎在一出局一、二壘有人時掃出中間方向的三壘安打帶回2分，火腿雖在比賽中段未能追加分數，但關鍵時刻雷耶斯的逆轉安打成為勝負分水嶺。

歐力士方面，先發王牌宮城大弥狀態不穩，第2局就被水谷瞬敲出追平安打；第3局又被清宮擊出兩分適時二壘打，最終僅投3局，被擊出5安打、失3分退場。

接替的九里亞蓮穩住陣腳，從第4局投到第7局無失分，讓球隊得以保持領先，然而第8局兩出局後，救援的岩崎翔遭遇雷耶斯重擊，直擊全壘打牆的二壘安打造成逆轉，也宣告歐力士本季結束。

日本火腿以二連勝橫掃歐力士，連續第2年闖入CS最終階段，將在Mizuho PayPay巨蛋挑戰例行賽冠軍軟銀鷹。

關鍵字： NPB日職北海道日本火腿鬥士歐力士猛牛

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

季後挑戰賽／決勝戰先發公布！　波賽樂對決統一胡智爲

季後挑戰賽／決勝戰先發公布！　波賽樂對決統一胡智爲

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

樂天打線火力全開！9比3痛擊統一　挑戰賽逼出G4創首見紀錄

樂天打線火力全開！9比3痛擊統一　挑戰賽逼出G4創首見紀錄

令和大魔神降臨！　長谷川揭朗希恐怖之處：打者根本無法分辨

令和大魔神降臨！　長谷川揭朗希恐怖之處：打者根本無法分辨

打到澄清湖！宋嘉翔追平轟籃籃感動爆哭　賽後發文惹共鳴

打到澄清湖！宋嘉翔追平轟籃籃感動爆哭　賽後發文惹共鳴

快訊／周天成今年首冠到手！北極賽拍落前球王完成2連霸

快訊／周天成今年首冠到手！北極賽拍落前球王完成2連霸

道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷翔平暖關心　被讚「真的很溫柔」

道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷翔平暖關心　被讚「真的很溫柔」

波賽樂不喜歡兄弟！直言愛當挑戰者　「豪門球隊奪冠不有趣」

波賽樂不喜歡兄弟！直言愛當挑戰者　「豪門球隊奪冠不有趣」

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

熱門新聞

季後挑戰賽／決勝戰先發公布！　波賽樂對決統一胡智爲

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

樂天打線火力全開！9比3痛擊統一　挑戰賽逼出G4創首見紀錄

令和大魔神降臨！　長谷川揭朗希恐怖之處：打者根本無法分辨

讀者回應

﻿

熱門新聞

1季後挑戰賽決勝戰先發公布！

2道奇國聯冠軍戰強碰釀酒人　超慘數據曝

3林岳平點名猿隊難纏人物

4釀酒人7年後再闖國聯冠軍賽

5樂天打線火力全開！9比3痛擊統一

最新新聞

1林書緯9助攻串聯！新北國王2連勝

2G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置

3古久保健二：以挑戰者姿態全力拚到最後

4背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬珍惜

5林岳平喊話盼明日勝利屬於統一獅

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林政華連兩場未進先發打線　9局代跑引熱議...古久保：他身體很健康

G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置　樂見林立、小胖帶領年輕人

桃猿逆轉保命　林泓育開轟點燃反攻火苗「贏在團隊發揮」

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

【高空放閃！】機長老公廣播突然告白 老婆害羞反應全錄下XD

【白沙屯媽祖直衝吊車大王豪宅】還爬樓梯上二樓賜福！胡董笑開懷

優里？喬瑟夫？傻傻分不清

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

【逃不了啦】三寶違停遇警想開走　下一秒被帥氣攔下XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366