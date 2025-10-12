▲棒打釀酒人怪物新秀！ 鈴木誠也開轟追平大谷翔平與松井秀喜一紀錄。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

在生死一戰中，芝加哥小熊外野手日籍強打鈴木誠也用最震撼的方式，為球隊點燃勝利希望；台灣時間12日上午對上密爾瓦基釀酒人，這場「贏則晉級、輸則淘汰」的季後賽決戰中，鈴木在第2局首打席迎戰釀酒人怪物新秀米吉奧羅斯基（Jacob Misiorowski），一棒掃中時速101英哩（約163.1公里）火球，將球送進中右間外野看台，擊出個人本次季後賽第3支全壘打，讓全場釀酒人球迷瞬間靜默。

面對剛登板的米吉奧羅斯基，鈴木在第二球鎖定四縫線快速球，完美掌握出棒時機擊出全壘打，白球飛越中右間外野，筆直落入小熊牛棚，現場工作人員試圖以帽子接球未果，而整個小熊牛棚與休息區瞬間沸騰，歡呼聲震動整座球場。

這支陽春砲不僅為小熊1比1扳平比分，更象徵鈴木在壓力最高時刻的成熟與爆發力，他在回到休息區時激動怒吼，盡情釋放情緒，展現對勝利的渴望。

鈴木這發全壘打，讓他成為繼松井秀喜（2004、2009年）與大谷翔平（2024年）之後，史上第3位在同一年季後賽擊出三支以上全壘打的日本球員，目前他已距離松井於2009年創下的單屆季後賽日本球員最多全壘打紀錄（4支）僅差一支。