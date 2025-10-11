伊藤大海領軍火腿季後賽搶勝　新庄剛志讚郡司裕也開轟：帥到不行

▲伊藤大海。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿鬥士隊在11日的中央聯盟季後賽第一階段（CS首輪）首戰，以2比0擊敗歐力士猛牛，率先取得系列賽聽牌優勢。王牌投手伊藤大海繳出7局無失分的完美表現，捕手郡司裕也則轟出雙方首支全壘打，成為球隊取勝的最大功臣。

根據《中日體育》報導，伊藤雖在第1、2、4、5局都讓對手攻佔得點圈，但關鍵時刻控球精準，成功壓制歐力士強力打線。本季同時拿下「最多勝」與「最多三振」雙冠王的他，以王牌身手撐滿7局，完全掌握比賽節奏，為球隊奠定勝基。

火腿打線也在關鍵時刻展現破壞力。2局下1出局三壘有人時，萬波中正從歐力士先發山下手中擊出左外野安打，先馳得點。4局下2出局後，郡司裕也鎖定山下投出的偏高曲球，強拉掃向左外野看台，擊出季後賽首轟，同時也是兩隊本系列賽首支全壘打，將比分擴大至2比0。

根據《每日體育》報導，賽後日本火腿監督新庄剛志對轟出追加分全壘打的郡司裕也大加讚賞，他笑著說：「郡司那一球真的超帥，我還忍不住對他說『真的帥到不行！』，明天乾脆讓他打第4棒好了。」

至於在第2局敲出先制安打的萬波中正，新庄也給予高度評價：「那個打席至少希望他能擊出高飛犧牲打，結果他完美地穿越游擊與三壘之間的空隙打出安打。我覺得他會成為這個系列賽的關鍵人物。」

伊藤大海主投7局，用了115球，被敲4支安打，奪9次三振，有3次保送，無失分；田中正義、齋藤 友貴哉各接替1局都演出3上3下。憑藉伊藤大海的穩定投球與打線的適時火力，日本火腿順利拿下系列首勝，距離晉級下一輪僅一步之遙。