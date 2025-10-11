運動雲

>

伊藤大海領軍火腿季後賽搶勝　新庄剛志讚郡司裕也開轟：帥到不行

▲▼日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，伊藤大海。（圖／記者李毓康攝）

▲伊藤大海。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿鬥士隊在11日的中央聯盟季後賽第一階段（CS首輪）首戰，以2比0擊敗歐力士猛牛，率先取得系列賽聽牌優勢。王牌投手伊藤大海繳出7局無失分的完美表現，捕手郡司裕也則轟出雙方首支全壘打，成為球隊取勝的最大功臣。

根據《中日體育》報導，伊藤雖在第1、2、4、5局都讓對手攻佔得點圈，但關鍵時刻控球精準，成功壓制歐力士強力打線。本季同時拿下「最多勝」與「最多三振」雙冠王的他，以王牌身手撐滿7局，完全掌握比賽節奏，為球隊奠定勝基。

[廣告]請繼續往下閱讀...

火腿打線也在關鍵時刻展現破壞力。2局下1出局三壘有人時，萬波中正從歐力士先發山下手中擊出左外野安打，先馳得點。4局下2出局後，郡司裕也鎖定山下投出的偏高曲球，強拉掃向左外野看台，擊出季後賽首轟，同時也是兩隊本系列賽首支全壘打，將比分擴大至2比0。

根據《每日體育》報導，賽後日本火腿監督新庄剛志對轟出追加分全壘打的郡司裕也大加讚賞，他笑著說：「郡司那一球真的超帥，我還忍不住對他說『真的帥到不行！』，明天乾脆讓他打第4棒好了。」

至於在第2局敲出先制安打的萬波中正，新庄也給予高度評價：「那個打席至少希望他能擊出高飛犧牲打，結果他完美地穿越游擊與三壘之間的空隙打出安打。我覺得他會成為這個系列賽的關鍵人物。」

伊藤大海主投7局，用了115球，被敲4支安打，奪9次三振，有3次保送，無失分；田中正義、齋藤 友貴哉各接替1局都演出3上3下。憑藉伊藤大海的穩定投球與打線的適時火力，日本火腿順利拿下系列首勝，距離晉級下一輪僅一步之遙。

關鍵字： 棒球日本職棒火腿鬥士伊藤大海新庄剛志

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

道奇歡慶晉級拋震撼消息！內野手羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

道奇歡慶晉級拋震撼消息！內野手羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

快訊／再見安打！水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽

快訊／再見安打！水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽

新庄剛志開1660萬超跑現身！笑稱花20分鐘發動　盼球員不斷進化

新庄剛志開1660萬超跑現身！笑稱花20分鐘發動　盼球員不斷進化

前MVP貝林傑跳脫合約成自由球員　洋基恐砸重金才能留人

前MVP貝林傑跳脫合約成自由球員　洋基恐砸重金才能留人

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

【壽星QQ】20歲客製蛋糕剩奶油渣　他肚子餓「整盤端走」吃了

熱門新聞

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

道奇歡慶晉級拋震撼消息！內野手羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

快訊／再見安打！水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挑戰賽前突發布震撼消息　猿坦言掙扎

2道奇羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

3朗希達成「連大谷都沒做到的偉業」

4朗希休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

5台鋼櫻井周斗來台發展曝心聲

最新新聞

1筒香雙響轟垮巨人　阿部嘆未抓住節奏

2新庄剛志讚郡司裕也開轟：帥到不行

3姆巴佩連10場進球！

4桃猿大物何品室融談初登季後賽

5統一獅對決聯盟雙冠王打線大變陣！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林佳緯季後賽連9戰敲安！奪MVP心繫家鄉災情：感謝鏟子超人

統一獅聽牌！「這種比賽失誤難免」　林岳平點出攻擊分水嶺

【嘴巴臭臭der？】威弟被多慧檢查口腔慘遭嫌棄XDD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【這距離誰受得了！】李多慧對鏡頭送飛吻超犯規XD

【總統下令了】菲律賓「7.4強震」狂晃！　餘震不斷...「海嘯將襲」急喊撤

【心碎小狗】搜救犬變身吃貨　站起來討吃還被無情拒絕XD

【毒駕奪命】茶行阿嬤遭撞亡！「單腳勇士」孫悲喊：上天給的考驗有點多

【全場安靜數秒】凸槌！韓國瑜突念賴清德講稿　「眉頭一皺」超太真實

古斌演活《角頭2》壞壞　哽咽謝導演顏正國：我的伯樂
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366