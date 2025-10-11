生日神來一棒史上第3人！28歲雷瓦斯代打追平安逼出水手15局大戰

▲雷瓦斯（Leo Rivas）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

水手隊工具人28 歲壽星雷瓦斯（Leo Rivas），1997 年出生於委內瑞拉，在自己生日這天為滿場的球場球迷送上最棒的禮物。於美聯分區系列賽第 5 戰第 7 局，他代打上場，面對第二顆球就掃出左外野方向的安打，打回追平分，點燃全場氣氛。

Leo Rivas signed with the Angels for $40,000 back in 2014.



He was the player to be named later in a trade with Cincinnati.



He played 10+ seasons in the minor leagues.



11+ years later, the 28-year-old may have just saved Seattle’s season on his birthday. pic.twitter.com/REXhijokOU [廣告]請繼續往下閱讀... October 11, 2025

原本該打席並非雷瓦斯代打，回顧第 7 局兩出局、一、二壘有人時，面對老虎隊右投芬尼根（Kyle Finnegan），水手企圖派左打坎佐恩（Dominic Canzone）。

老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）立刻換上左投霍爾頓（Tyler Holton）應戰。威爾森再度出奇招，還沒輪到坎佐恩進打擊區就臨時換上可左右開弓的雷瓦斯，結果這一步棋奏效。

雷瓦斯一棒掃出左外野安打，打回追平分，成為大聯盟季後賽史上第 3 位、也是自1993年以來首位在生日當天敲出代打安打的球員，寫下生涯代表作。

值得一提的是，這也是雷瓦斯生涯首個季後賽打席。他在小聯盟奮戰 8 個完整球季、出賽多達 776 場，去年才終於登上大聯盟。今年春季為水手出賽兩個月後被下放到 3A 塔科馬，直到 9 月 1 日名單擴編時才重返大聯盟，最終在季後賽為球隊建功，堪稱最勵志的生日驚喜。