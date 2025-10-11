約基奇哥哥因鬥毆事件遭判1年緩刑　承認非法入侵與擾亂秩序罪

▲約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

根據《丹佛郵報》與丹佛地方檢察官辦公室消息指出，丹佛金塊球星約基奇（Nikola Jokić）的哥哥斯特拉欣納（Strahinja Jokić），因2024年4月在金塊與洛杉磯湖人比賽場邊爆發鬥毆事件，被判處1年緩刑。

當庭認罪 承認非法入侵與擾亂秩序

現年43歲的斯特拉欣納在法庭上承認「非法入侵」與「擾亂秩序」2項罪名，根據法院記錄，前者屬於輕罪，後者則為輕微違法行為。

該事件發生於2024年4月，地點在金塊主場波爾球館，斯特拉欣納當時在場邊與1名湖人球迷發生衝突，並出拳擊中對方臉部，畫面在社群媒體上瘋傳。

檢方最初以三級攻擊罪起訴他，該名遭攻擊球迷為梅耶（Nicholas Meyer），他在訴訟中聲稱自己腦震盪、臉部擦傷與瘀青、鼻中膈偏曲等傷勢，並在法庭上表示：「這起攻擊讓我失去了安全感與掌控感。」

受害者心生恐懼 憂遭報復

梅耶在法庭上進一步陳述：「我開始害怕離開家，尤其當我與家人外出時。我時常擔心報復，不僅來自約基奇家族，也可能來自認出我的球迷。」根據《9News》報導，該案件也引發丹佛警方與NBA保全單位的高度關注。

稍早曾有前科 曾涉家暴與非法侵入

事實上，斯特拉欣納並非首次涉及暴力事件，早在2019年，他曾因勒住並推倒1名女性，並阻止對方報警，而被控以攻擊與非法監禁等罪名，最終他承認妨礙通訊與非法侵入重罪，作為延緩判決的一部分，攻擊罪名則被撤銷。

經過2年無監督緩刑期後，他於2022年成功撤銷該案件記錄，但此次鬥毆事件再度讓他的名字登上司法系統。

辯稱為長者出頭 仍無法免責

據《CBS News》報導，史特拉希尼亞在接受調查時辯稱，他當時只是替1位年長熟人出頭，認為自己並無不當行為，不過檢方認為，其行為構成暴力與公共秩序危害，因此仍提出起訴。