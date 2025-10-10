統一獅聽牌！「這種比賽失誤難免」　林岳平點出攻擊分水嶺

記者王真魚／高雄報導

統一7-ELEVEn獅今（10）日在季後挑戰賽首戰以2比1擊退樂天桃猿，系列賽聽牌在望。此戰兩隊守備接連出現狀況，總教練林岳平賽後談到，這類比賽「失誤是難免的」，更重要的是全隊如何在失誤後補上出局數，降低傷害。

▲林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

「這種比賽難免會出現失誤，打的是失誤後、表現不佳後，怎麼去彌補回來，」林岳平直言，「今天失誤之後，投手都有辦法降低失分，甚至製造無效飛球，或是連續三振，這就是把出局數補回來的一種方式。」

此戰兩名季末表現相對沉寂的打者陳傑憲與林佳緯都在攻勢中建功，陳傑憲攻下追平分，林佳緯則擊出勝利打點安打。

林岳平特別澄清，「其實傑憲不是低潮，是因為有傷勢，我們採取保守方式，不希望在這時間點惡化，這也影響他例行賽末段的狀態。」

林岳平表示，球隊和陳傑憲雙方目標一致，「重點是季後賽」，即使身體不適，他也必須咬牙撐住，「雖然痛、不適應，但他必須忍住這樣的狀態，帶著球隊往前走。」

此戰前6局雙方互有攻勢但難以串聯，林岳平認為這是兩邊先發都表現出色，「雙方都是很好投手，對打者來說是很大考驗。唯一的差別在於，失誤、保送後有沒有辦法製造得點機會。」

「我們兩支安打都發生在得點圈，換回2分；對方9局壘上有人，卻沒有追加安打，這就是今天雙方攻擊的一大分水嶺。」

兩隊此戰短打戰術頻繁。林岳平苦笑直呼，「因為真的很難打，兩邊投手都太好了，打者很難去串聯，勢必要做推進。」他也點出8局阻斷對方短打是勝負關鍵之一，「這種比賽失誤難免會有，但關鍵還是在嗆司，打者要有辦法適時一擊。」