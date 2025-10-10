林佳緯季後賽連9戰敲安！奪MVP心繫家鄉災情：感謝鏟子超人

記者王真魚／高雄報導

統一7-ELEVEn獅外野手林佳緯在季後挑戰賽首戰於7局下擊出致勝安打，率隊以2比1擊退樂天桃猿，延續大賽型身手，季後賽連9場敲安，勇奪單場MVP。賽後他談到自己調整狀態的過程，也分享家鄉花蓮縣光復鄉的災後情況。而總教練林岳平也對他的表現給予肯定。

「季後賽大家都想贏，當下張力很高。」林佳緯說，「很多學長都跟我說，不用太過度緊張，平常自然就好，但也不能太放鬆，要讓自己處在一個緊張但不會綁手綁腳的狀態。」

在關鍵時刻建功，他坦言，「這樣的表現算是滿意，在這種高張力比賽中，能夠持續為球隊做出貢獻，真的很開心。」

林佳緯透露，近期狀態其實經歷一段低潮期，「那陣子揮棒感覺沒有那麼好，跟球的節奏也不太完美，所以利用練習日不斷去調整，讓自己揮棒越來越順。今天雖然還在調整，但當下就是告訴自己，相信自己一定可以。」

當時低潮期恰巧正在角逐安打王，林佳緯直言，「其實打到後面，已經沒那麼在意安打王，因為知道自己打不太出安打，就保持平常心，不特別追求什麼，我更在意的是自己揮棒的順暢度。」

林佳緯也感謝潘武雄與郭俊佑兩位前輩以及教練團的幫助，「他們告訴我一些方向，我也自己思考很多，練習時一直調整，慢慢找回感覺，希望之後越來越好，幫助球隊持續贏球。」

對於林佳緯擺脫低潮，今晚挺身而出敲出致勝安，總教練林岳平笑說：「也沒有啦，去年他也是都坐在這裡啊。」

他透露當下給予的叮嚀，「7局下換上許哲晏、對方換投莊昕諺的時候，林佳緯還在一直看莊昕諺的數據，我直接點破他說：『不用看啦，等一下一定是王志煊，想好王志煊怎麼面對就好。』」

在高雄澄清湖球場超過萬名球迷見證下，林佳緯一棒敲下致勝分，拿下單場MVP。頒獎舞台上，他特別感性地說，「非常謝謝各位球迷，因為今天超過一萬人，超過台南球場最多，謝謝大家跑來高雄。」他也不忘提到家鄉的災後狀況，「也謝謝鏟子超人幫我家鄉復原」。

對於光復鄉災情，林佳緯的家人也受到影響。他說，「我家算整理得不錯，至少還能一起吃飯、聊天。但也要謝謝全台、甚至世界各地來幫忙的人，很多人幫的是不認識的人，看新聞很感動。」

他坦言，在賽季期間盡量不讓這件事影響自己心情，「家裡半層樓都被淹，很多東西都要丟掉，家裡有做小生意，也因此一段時間不能營業。希望不只是我家人，整個光復鄉的大家都能趕快恢復原本生活。」