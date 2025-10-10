運動雲

柯克林要命失誤終結球季　費城人隊友溫情相挺：你不是孤單一人

▲柯克林要命失誤終結球季　費城人隊友溫情相挺：你不是孤單一人。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

道奇球場10日傍晚的一個瞬間，費城費城人的球季戛然而止；一記偏差的傳球、一個年輕投手的懊悔，以及一群隊友的擁抱，構成了這個夜晚最令人動容的場景。

失誤的瞬間：夢碎道奇球場

在國家聯盟分區系列賽關鍵戰中，費城人菜鳥投手柯克林（Orion Kerkering）在延長第11局試圖阻止跑者衝本壘時，發生要命傳球失誤，那顆球飛越捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的頭頂，劃出一道弧線，宣告費城人的賽季終結。

右外野手卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）站在遠方，看著那顆球飛過，隨即看見道奇隊從三壘休息區湧出、狂奔慶祝；道奇隊球員衝過震驚的柯克林，蜂擁到一壘與帕赫斯（Andy Pages）擁抱，慶祝2比1的再見勝利。

而就在此時，卡斯特亞諾斯也開始奔跑，但方向相反；「那是本能，完全是直覺，」卡斯特亞諾斯賽後表示，「我能理解他當下的感受，也許我沒經歷完全一樣的情緒，但我看得出來，我根本不用思考，心裡只知道：我要跑去他那裡。」

隊友相挺：抬起頭，你不是一個人

當時的柯克林一動不動，低著頭，雙手撐著膝蓋，瑞爾穆托最先跑向他，而卡斯特亞諾斯緊隨其後；「我只是告訴他要抬起頭，」卡斯特亞諾斯說，「我想陪他一起走下球場，讓他知道，在那一刻，他不是孤單的。」

三人並肩走回休息區，一壘側階梯上，總教練湯姆森（Rob Thomson）已經等著，他摟著柯克林的肩膀，低聲安慰，拍拍他的胸口。

當被問到那幾秒說了什麼，湯姆森表示：「我只是要他抬起頭，他只是有點被情緒淹沒了，我很心疼他，因為他把所有責任都扛在自己身上，但我們贏是團隊的，輸也是團隊的。」

年輕投手的眼淚：他們的關心對我意義重大

賽後記者會上，柯克林雙眼仍明顯腫脹，他回答了每一個問題，沒有逃避，也沒有找藉口。

「這對我意義重大，」他說，「這表示他們真的很在乎我，這對我來說，真的意味著一切。」

當被問到隊友們還對他說了什麼，柯克林回答：「他們都叫我抬起頭，這是個誠實的錯誤，這就是棒球，這種事會發生，叫我別太在意，說我未來會有很長的路，也有人說這不是我的錯，球隊也有很多得分機會沒把握，總之，就是抬起頭。」

過來人的體悟：一個動作不會定義職業生涯

季後賽史上，這是僅有第2次因失誤而結束系列賽，上一次發生在2016年美聯分區賽，當時藍鳥靠著遊騎兵一個雙殺機會卻發生傳失誤球晉級。

卡斯特亞諾斯對此特別感同身受，他在2022年世界大賽最後一個出局數中擊出右外野界外飛球，被塔克（Kyle Tucker） 接殺，成為太空人奪冠的最後一刻。

「當年我打出最後一個出局數時，一壘教練等著我，一起走下球場，」卡斯特亞諾斯回憶道，「我覺得那真的很棒。」

舒瓦伯（Kyle Schwarber）也曾有類似的經歷，正好在8年前的同一天，他在季後賽一場關鍵比賽中，連續兩次失誤，一次漏接、一次踢球，導致失分。

「一個動作不應該定義一個人的職業生涯，」舒瓦伯說，「我人生中失敗無數次，甚至在季後賽犯過雙重錯誤，那就是現實，你要從中學習，讓自己變得更好，我不認為這會定義Kerk的生涯。」

面向未來：現在真的很痛，但我要跨過去

柯克林最後表示，自己會記住這一夜，但不會被它擊垮；「希望這只是漫長職業生涯的開始，」他說，「我會把這段記在心裡，現在真的很痛，但我會繼續努力，跨過這個坎，往前走。」

關鍵字： 費城費城人MLB

王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉

