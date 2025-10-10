道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

▲朗希連投3局完美封鎖費城打線，道奇掀起「Roki狂熱」。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「令和怪物」佐佐木朗希在國聯分區系列賽第4戰投出3局無安打、無失分的完美表現，幫助洛杉磯道奇「成功關門」晉級，讓全隊陷入「朗希狂熱」之中。此役先發的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）驚嘆太不可思議，「自從他復出改投牛棚以來，他是我看過最出色的投手之一。」

朗希在第4戰於8局登板、連投3局無安打無保送、徹底壓制9名打者，成為道奇挺進國聯冠軍戰的關鍵功臣。賽後不僅隊友們一致狂讚，連對手教練都對他的壓制力表達敬意。

K.赫南德茲（Kiké Hernández）大讚道，「對他我真的已經找不到更多的讚美詞了。就在兩周前，我們還不確定他能不能踏上這個舞台；結果現在，他不但登場，還連投3局完美收尾，沒讓任何打者上壘。」

此戰先發6局無失分的葛拉斯諾也直呼佩服，「太不可思議了！他復出後改投牛棚，老實說，他是我看過最強的投手之一。他的球速、專注度、控球能力都無懈可擊。從球季初那種狀態，到現在能恢復到這個層級，這在我看來真是難以置信。」

▲先發投手葛拉斯諾與捕手史密斯齊聲盛讚，朗希的球真的太誇張了。（圖／達志影像／美聯社）

捕手史密斯（Will Smith）則說，「朗希能連投3局無失分真的太關鍵了，他的球真的『太誇張』！就算身為捕手，看著也覺得難以置信。」

總教練羅伯斯在香檳慶祝會上開場就說，「今晚我們要向朗希致敬——為朗希乾杯！」他更表示，「那是我印象中最出色的救援登板之一，他的成長與貢獻根本無法用言語形容！」

連費城人總教練湯普森（Rob Thomson）也對朗希的表現致以敬意。他表示，雖然不意外他能投3局，「因為他有先發背景，但在這種比賽裡，要打破慣例、靈活應變非常重要」，並稱讚他「投得非常出色」。

朗希在例行賽季末，因先發輪值人手充足、牛棚不穩而被調整為後援角色。季後賽至今，他已出賽4場、投5局又1/3無失分、防禦率0.00，成為道奇牛棚的「救世主」。

▲費城人投手柯克林延長賽致命失誤，道奇驚險晉級。（圖／達志影像／美聯社）