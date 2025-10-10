本季第3度香檳慶功！道奇闖聯盟冠軍戰　大谷翔平盛讚道奇牛棚群

▲道奇香檳派對。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇10日於主場迎戰費城費城人，進行國聯分區系列賽第4戰。道奇日籍二刀流球星大谷翔平此戰擔任第一棒、指定打擊先發上陣；儘管全場4打數0安打，但球隊最終在延長賽上演戲劇性再見勝，系列賽3勝1敗淘汰費城人，連續2年、隊史第17度挺進聯盟冠軍系列賽（NLCS）。

三度香檳大戰 道奇眾將狂歡慶功

隨著確定晉級，球隊在休息室內舉行了本季第3度的香檳大戰，繼分區冠軍與外卡勝出後再度開戰慶祝；大谷翔平、佐佐木朗希、山本由伸等人換上黑色慶功T恤，互相潑灑香檳與啤酒，在滿室的泡沫與歡笑中盡情慶祝勝利的喜悅。

大谷全程配戴護目鏡，與老將克蕭（Clayton Kershaw）互相潑酒，更親手將啤酒倒進山本的嘴裡，場面熱鬧非凡、笑聲不斷。

大谷翔平：「能晉級真的很高興，接下來要再努力」

在香檳派對中接受採訪時，大谷面露笑容表示：「最後真的不知道會怎麼樣，但能夠晉級真的很開心，接下來要再為下一輪努力。」

他回顧這場驚險的第4戰時說：「雙方的投手陣都表現得非常出色，不論是先發的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）還是牛棚的投手們，都展現出韌性，直到最後都沒有讓對手得分，是非常精彩的投球表現。」

談到第3次的香檳大戰，大谷笑著補充：「這種慶祝不管做幾次都好，希望下一輪也能再來一次。」

稱讚佐佐木朗希「真的很棒，看著就令人放心」

對於在第8局登板、投出3局完美內容的佐佐木朗希，大谷毫不吝惜讚美之詞：「真的非常棒，看著就令人放心。」

他進一步表示：「全隊的投手都在關鍵時刻展現出韌性地投球，最後能以那樣的方式贏球，就是因為大家都在撐著。」

大谷評分區生死鬥

回顧這場與費城人的對決，大谷說：「這真的是一場精彩的投手戰，」雖然他在整個分區系列賽僅擊出1支安打，但他冷靜分析道：「對左打者來說，這樣的比賽很難照自己的想法去打，對手的失分也很少，這是一場非常具有季後賽風格的戰鬥。」

至於第三度的香檳派對，他最後語帶堅定提及：「我要努力讓自己在下一輪也能再舉行一次香檳戰，今天大家全力以赴，所以就盡情享受這份喜悅吧，從明天開始會立刻切換心態，集中精神面對聯盟冠軍系列賽。」