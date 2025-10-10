運動雲

>

本季第3度香檳慶功！道奇闖聯盟冠軍戰　大谷翔平盛讚道奇牛棚群

▲道奇香檳派對。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇香檳派對。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇10日於主場迎戰費城費城人，進行國聯分區系列賽第4戰。道奇日籍二刀流球星大谷翔平此戰擔任第一棒、指定打擊先發上陣；儘管全場4打數0安打，但球隊最終在延長賽上演戲劇性再見勝，系列賽3勝1敗淘汰費城人，連續2年、隊史第17度挺進聯盟冠軍系列賽（NLCS）。

三度香檳大戰　道奇眾將狂歡慶功

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著確定晉級，球隊在休息室內舉行了本季第3度的香檳大戰，繼分區冠軍與外卡勝出後再度開戰慶祝；大谷翔平、佐佐木朗希、山本由伸等人換上黑色慶功T恤，互相潑灑香檳與啤酒，在滿室的泡沫與歡笑中盡情慶祝勝利的喜悅。

大谷全程配戴護目鏡，與老將克蕭（Clayton Kershaw）互相潑酒，更親手將啤酒倒進山本的嘴裡，場面熱鬧非凡、笑聲不斷。

大谷翔平：「能晉級真的很高興，接下來要再努力」

在香檳派對中接受採訪時，大谷面露笑容表示：「最後真的不知道會怎麼樣，但能夠晉級真的很開心，接下來要再為下一輪努力。」

他回顧這場驚險的第4戰時說：「雙方的投手陣都表現得非常出色，不論是先發的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）還是牛棚的投手們，都展現出韌性，直到最後都沒有讓對手得分，是非常精彩的投球表現。」

談到第3次的香檳大戰，大谷笑著補充：「這種慶祝不管做幾次都好，希望下一輪也能再來一次。」

稱讚佐佐木朗希「真的很棒，看著就令人放心」

對於在第8局登板、投出3局完美內容的佐佐木朗希，大谷毫不吝惜讚美之詞：「真的非常棒，看著就令人放心。」

他進一步表示：「全隊的投手都在關鍵時刻展現出韌性地投球，最後能以那樣的方式贏球，就是因為大家都在撐著。」

大谷評分區生死鬥

回顧這場與費城人的對決，大谷說：「這真的是一場精彩的投手戰，」雖然他在整個分區系列賽僅擊出1支安打，但他冷靜分析道：「對左打者來說，這樣的比賽很難照自己的想法去打，對手的失分也很少，這是一場非常具有季後賽風格的戰鬥。」

至於第三度的香檳派對，他最後語帶堅定提及：「我要努力讓自己在下一輪也能再舉行一次香檳戰，今天大家全力以赴，所以就盡情享受這份喜悅吧，從明天開始會立刻切換心態，集中精神面對聯盟冠軍系列賽。」

▲道奇香檳派對。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇香檳派對。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇香檳派對。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇香檳派對。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇香檳派對。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／再見失誤！道奇2比1氣走費城人　晉級國聯冠軍賽

快訊／再見失誤！道奇2比1氣走費城人　晉級國聯冠軍賽

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

季後挑戰賽前夕人事異動　沈鈺傑接受安排：重點是明天！

季後挑戰賽前夕人事異動　沈鈺傑接受安排：重點是明天！

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

榮耀滿身卻仍缺一座冠軍獎盃　賈吉：當你沒贏 這就不是好的一年

榮耀滿身卻仍缺一座冠軍獎盃　賈吉：當你沒贏 這就不是好的一年

香檳慶祝夜！大谷翔平笑稱「幾次都行」　大讚佐佐木朗希可靠

香檳慶祝夜！大谷翔平笑稱「幾次都行」　大讚佐佐木朗希可靠

桃猿宣布二軍場地遷回桃園！人事同步異動　礒江厚綺出任球團處處長

桃猿宣布二軍場地遷回桃園！人事同步異動　礒江厚綺出任球團處處長

朗希3局無安打壓制費城人引讚嘆　任固定終結者？羅伯斯給答案

朗希3局無安打壓制費城人引讚嘆　任固定終結者？羅伯斯給答案

金鏞連線！陳鏞基再談胡金龍　：球季後我也會思考自己的方向

金鏞連線！陳鏞基再談胡金龍　：球季後我也會思考自己的方向

【以為到了瓦甘達】中秋連假網紅黑龍率領甘比亞大軍赴花蓮救災

熱門新聞

快訊／再見失誤！道奇2比1氣走費城人　晉級國聯冠軍賽

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

季後挑戰賽前夕人事異動　沈鈺傑接受安排：重點是明天！

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

榮耀滿身卻仍缺一座冠軍獎盃　賈吉：當你沒贏 這就不是好的一年

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇2比1氣走費城人　晉級國聯冠軍賽

2中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

3李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

4季後挑戰賽前夕異動　沈鈺傑：重點是明天！

5李珠珢期待與球迷再相見

最新新聞

12025悍將球迷感恩會日期出爐

2大谷翔平有望主投國聯冠軍賽G1

3電豹女笑笑冠軍出道、棒籃雙棲

4大谷翔平盛讚道奇牛棚群

5朗希3局無安打壓制費城人引讚嘆

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這距離誰受得了！】李多慧對鏡頭送飛吻超犯規XD

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

李多慧熱情跟粉絲道別　近距離送吻畫面太犯規

詹姆士今晚公布重磅消息

【撞擊瞬間曝光】BMW高速「炸進茶葉行」睡夢中母死子傷

Lulu狂放閃陳漢典 曝他「私下浪漫告白」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366