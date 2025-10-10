朗希3局無安打壓制費城人引讚嘆　任固定終結者？羅伯斯給答案

▲佐佐木朗希完美3局壓制費城人，美媒驚呼「特別已不足以形容」。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「令和怪物」佐佐木朗希今（10）日在國聯分區系列賽第4戰，再度投出宰制級表現，關鍵時刻臨危上陣，連續3局無安打、無保送完美封鎖費城人，全場觀眾起立高喊「Roki！」。美媒盛讚「用特別來形容都不夠」，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）則回應是否考慮讓他擔任固定終結者。

這位23歲「火球男」在比賽進入8局、雙方1比1平手時登板，面對從國聯全壘打王舒瓦伯（Kyle Schwarber）開始的中心打線，僅用8球完成三上三下。隨後9局續投，以連續兩顆時速破百英里的火球解決對手。

延長10局他仍展現驚人續航力，三振史託特（Bryson Stott），並以外角99.7英里（約160.4公里）速球讓國聯打擊王特納（Trea Turner）擊出右外野飛球出局，繳出3局無安打、無保送、無失分的完美表現。

▲道奇球場爆發「Roki！」呼喊聲，球迷為這位日本新星瘋狂。（圖／達志影像／美聯社）

《Dodgers Nation》記者卡姆拉斯（Noah Camras）統計，朗希此戰投36球、製造8次揮空，3局無安打、無保送、無失分、2次三振，僅被打者碰到幾顆滾地球與飛球。他在社群平台X上讚嘆，「用『特別』形容他，已經不夠了！」

全場球迷在朗希投完第10局時起立鼓掌高喊「Roki！」連總教練羅伯斯都走出休息區給予擁抱致意。羅伯斯受訪時談到這位超新星時直言，「目前他是我們牛棚的首要選擇。」

但對於是否固定讓他擔任終結者，教頭則相對保守，「讓他每一場都關門並不現實，我們會依情勢安排。畢竟他剛從右肩傷勢復出，也還在累積中繼經驗，我們會採取彈性運用。」

朗希今年季後賽已4度登板，他對紅人的外卡系列賽第2戰完成季後賽初登板，以三上三下收尾，助球隊獲勝；分區系列賽首戰，他於9局登板守成無失分，拿下生涯首個美職救援成功；第2戰，他在對手攻勢逼近、2出局一三壘有人的危機時登板，成功讓打擊王特納擊出二壘滾地球，締造連兩戰救援成功的紀錄；今日則投出3局完美的壓制演出。

▲羅伯斯強調將「彈性使用」朗希，視情況安排終結任務。（圖／達志影像／美聯社）