香檳慶祝夜！大谷翔平笑稱「幾次都行」　大讚佐佐木朗希可靠

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇10日在主場道奇體育場上演戲劇逆轉，在國聯分區系列賽第4戰中以再見失誤的方式擊敗費城人，系列賽3勝1敗晉級國聯冠軍系列賽；儘管大谷翔平連續兩場未敲出安打，但在香檳慶祝中露出燦爛笑容，開心表示：「這樣的慶祝，不管來幾次都好。」

大谷本戰未建功　仍以穩定存在激勵全隊

本場比賽，大谷以「第一棒、指定打擊」先發出賽，面對本季拿下13勝的左投桑切斯（Cristopher Sanchez），首局首打席大谷界外飛球出局；3下兩出局一壘有人時，大谷翔平擊出強勁球造成費城人三壘手失誤，成功製造一、三壘有人的機會，但最終未能轉化為分數。

6下第三打席，大谷被外角低球的變速球三振，7局下兩出局二、三壘有人時，他遭到敬遠，為貝茲（Mookie Betts）滿壘保送埋下伏筆，助隊打回追平分；延長10局面對左投盧薩多（Jesús Luzardo）時，大谷遭到三振，整個分區系列賽中，他18打數僅1安打、9次三振，但依舊在關鍵時刻以冷靜的領袖氣場支撐球隊。

延長賽驚天結局　「再見失誤」點燃全場

戰局在延長第11局迎來高潮，道奇滿壘進攻，帕赫斯（Andy Pages）打斷球棒擊出投手滾地球，費城人投手柯克林（Orion Kerkering）原有機會形成出局，卻意外選擇傳本壘，結果發生暴傳失誤，道奇以戲劇性方式再見取勝，全場陷入瘋狂。

這場勝利讓道奇以3勝1敗淘汰費城人，成功晉級國聯冠軍系列賽，距離世界大賽僅一步之遙。

「幾次都行」　大谷笑迎香檳時刻

比賽結束後，球員們在休息室展開熱烈的香檳慶祝，大谷身著護目鏡、滿臉笑意地接受隊友的噴灑，他開心的表示：「這樣的慶祝，幾次都可以，我完全沒問題。」

此外，他也特別讚賞佐佐木朗希後援3局完全壓制表現：「看著他投球真的很安心、很可靠，太棒了。」

