李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

▲桃氣女孩官方釋出神秘剪影照，引發網友狂猜新成員身分。（合成圖／Peach Girls 桃氣女孩 臉書／朴星垠 Instagram）

▲桃氣女孩官方釋出神秘剪影照，引發網友狂猜新成員身分。（合成圖／Peach Girls 桃氣女孩 臉書／朴星垠 Instagram）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣職業排球聯盟（TPVL）來了！各支球隊的啦啦隊陣容也成為焦點。其中，桃園雲豹飛將啦啦隊「桃氣女孩」今（9）日在官方社群釋出一張神秘剪影照，並搭配一句耐人尋味的文字：「該來的都來了，說不來的也被我們請來了」，瞬間引發球迷熱議。

不少網友透過剪影中人物的身形與髮型比對後，驚呼這位神秘人很可能是韓國職棒起亞虎啦啦隊成員、有「金髮女神」之稱的朴星垠（박성은）。她以亮麗的金髮與充滿爆發力的舞台魅力聞名，在韓國擁有高人氣。

值得一提的是，朴星垠與富邦悍將啦啦隊成員李珠珢私交甚篤，兩人曾同屬起亞虎啦啦隊，屢次同框互動，累積大批粉絲支持。過去朴星垠還曾在直播中笑稱「不會去台灣」，如今卻傳出將加入「桃氣女孩」，讓粉絲又驚又喜，直呼：「真的把她請來了！」

現年23歲的朴星垠若真加盟，將與已在陣中的韓籍成員金佳垠、朴昭映合組「韓國三本柱」，讓「桃氣女孩」的韓風戰力再升級。不少球迷興奮留言：「這陣容太神了」、「三位韓妞同台肯定炸場！」、「這才是我要的18號！」

目前雲豹球團尚未正式公布新人身分，但從社群貼文的語氣與剪影暗示，外界幾乎篤定答案。新成員的真面目即將揭曉，也讓TPVL開季前的話題熱度再度推上高峰。

 

