金鏞連線！陳鏞基再談胡金龍　：球季後我也會思考自己的方向

▲金鏞連線！陳鏞基再談胡金龍　：球季後我也會思考自己的方向。（圖／記者胡冠辰攝）

▲金鏞連線！陳鏞基再談胡金龍　：球季後我也會思考自己的方向。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台南報導

中職季後挑戰賽將於明（10日）在澄清湖球場開打，統一獅與樂天桃猿連3年首輪交手；獅隊資深球星陳鏞基也提到即將面對的挑戰，並提及希望自己拚盡全力，不要讓自己後悔。

一路以來的目標：從春訓到季後　「大家都知道要往哪個方向前進」

陳鏞基表示，從春訓開始，球隊就設定明確目標，「我們的目標都是一致（年度總冠軍），上半季順利奪冠，算是階段性的任務完成。」

他強調，到了這個階段，球員之間已經不需要多講什麼，「大家都知道接下來要怎麼做、該往什麼方向去前進，面對接下來的挑戰。」

胡金龍最後一舞：支持決定、也思考自己的未來

談到即將引退的老戰友胡金龍，陳鏞基也舉了其他例子：「像今年的林智勝、去年周思齊，其實都還能打，關鍵在於個人有沒有想繼續打的意願。」

他說，既然胡金龍已經做出決定，大家只能支持，「這是他的人生，我們就是支持他。」

此外陳鏞基也坦言，在好友宣布引退後，自己也開始思考未來的方向：「接下來球季打完，我也要想一想要怎麼走。」

面對季後挑戰：不留遺憾　「放開來打、不要後悔」

談到可能是自己最後幾次的季後賽，陳鏞基表示：「就是盡全力，棒球的失敗率很高，不要說等沒有機會打的時候才後悔。」

他說，面對比賽要以「不後悔」為信念，「不知道明年還有沒有，也不一定會有季後賽，所以這次就要珍惜，放開來打、做自己該做的事。」

戰術思維：短期賽看細節、少犯錯才有勝機

陳鏞基分析，季後挑戰賽面對樂天桃猿，兩隊實力接近，「誰輸誰贏很難講」。

他指出，短期系列賽最關鍵的是「失誤率」，「不管是跑壘、守備、戰術執行，誰犯錯少誰就有機會；短期賽不可能每棒都安打，對方也派最好的投手，所以要在小細節上贏球。」

傷勢恢復順利：帶傷上陣不退縮

外界關心陳鏞基的身體狀況，他最後笑說已無大礙：「目前為止休了幾天，腫脹都消了，只要專注在球場上，這些小傷都不是太大問題。」

