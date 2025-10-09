運動雲

▲挑戰賽平常心迎戰樂天　胡金龍：享受壓力、享受滿場球迷的感覺。（圖／記者胡冠辰攝）

▲挑戰賽平常心迎戰樂天　胡金龍：享受壓力、享受滿場球迷的感覺。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台南報導

統一獅資深老將胡金龍本季結束後即將高掛球鞋，明（10日）球隊將在季後挑戰賽出戰樂天桃猿，這將是他職業生涯最後一次季後賽登場，面對即將到來的挑戰，胡金龍仍以平常心面對，強調要「享受比賽、享受壓力、享受滿場球迷的感覺」。

平常心迎接最終戰：專注當下、順其自然

面對季後挑戰賽，胡金龍淡定表示：「平常心去面對，因為一定是會一個很緊張刺激的比賽，可是還是相對的就是把自己該做的做好，順其自然吧；因為想太多也沒用，就享受這個比賽。」

他提及，希望球隊上下都能在壓力中找到樂趣，「希望大家都能夠享受比賽、享受那個壓力，然後去享受滿場球迷的感覺。」

經驗傳承：穩定守備是關鍵

統一獅與樂天桃猿近3年連續在季後挑戰賽首輪狹路相逢，雙方實力旗鼓相當；胡金龍指出，在短期系列賽中，「誰犯的錯少，誰就贏球機會高。」

身為球隊資深球員，他也不忘提醒學弟：「專注守備為重，畢竟季後賽的投手真的不好攻破，守備先守好，打擊方面就把細節做好，其他讓它自然產生。」

積極備戰：保持比賽節奏、模擬對戰調整狀態

談到季後賽前的調整，胡金龍坦言心態上並不難轉換，「還是都有比賽的感覺，例行賽最後也是抱持每場都想要贏的氛圍去打球，所以銜接上應該還好。」

至於面對樂天王牌威能帝，他最後說：「他應該是對每隊成績都很好吧？」隨後認真分析對手：「他直球品質很好，滑球、變速球也都投得很好，要掌握他的失投球，不然其實沒什麼機會。」

關鍵字： 統一獅樂天桃猿季後挑戰賽胡金龍陳鏞基

