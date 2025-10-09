獅猿大戰明點燃！嚴宏鈞整季未上一軍也入列　兩隊32人名單出爐

▲ 季後挑戰賽明日開打，「獅猿大戰」兩隊32人名單揭曉。（圖／中職提供）



記者胡冠辰／台南報導

2025中華職棒季後挑戰賽將於明（10）日點燃戰火，由統一7-ELEVEN獅對戰樂天桃猿，展開五戰三勝制的對決，上半季冠軍統一7-ELEVEN獅握有一勝優勢，率先取得三勝的隊伍將前進台灣大賽。南北征戰考驗選手體能，場上布局更將左右戰局走向，兩隊參賽名單正式公布，雙方皆派出最強陣容應戰，全力爭奪通往總冠軍賽的關鍵門票。

2025中華職棒季後挑戰賽32人名單



樂天桃猿

投手（14）蘇俊璋、威能帝、陳柏豪、林子崴、陳冠宇、賴胤豪、陳克羿、王志煊、魔神樂、黃子鵬、朱承洋、莊昕諺、邱駿威、波賽樂

捕手（4）宋嘉翔、張閔勛、林泓育、嚴宏鈞

內野手（8）梁家榮 林智平 林承飛 許賀捷 林子偉 馬傑森 林立 李勛傑

外野手（6）成晉 鍾玉成 余德龍 陳晨威 林政華 何品室融

名單內值得一提的是，捕手嚴宏鈞本季完全沒有在一軍亮相，卻意外進入季後賽名單，被視為「驚奇選擇」；外野大物何品室融季末才生涯首度升上一軍，累積出賽2場就馬上就獲得季後挑戰賽名單青睞，頗有「黑馬」意味。

至於洋投選擇，樂天凱樂並未入列，桃猿選擇帶上威能帝、魔神樂與波賽樂三名洋將，展現投手戰力取捨的策略考量。

統一獅

投手（14）陳韻文 獅帝芬 蒙德茲 吳承諭 劉予承 胡智爲 髙塩將樹 李軍 鍾允華 辛俊昇 邱浩鈞 郭俊麟 王鏡銘 飛力獅

捕手（3）林岱安 陳重羽 柯育民



內野手（8）林子豪 潘傑楷 許哲晏 林祖傑 陳鏞基 陳重廷 陳聖平 林泓弦

外野手（7）朱迦恩 蘇智傑 邱智呈 胡金龍 林佳緯 林安可 陳傑憲