就是要強碰強！統一獅亮牌　季後挑戰賽G1獅帝芬掛帥先發

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台南報導

統一獅和樂天桃猿連續3年於中職季後挑戰賽首輪狹路相逢，G1明天（10日）下午4點在澄清湖球場展開序幕，獅隊總教練林岳平今（9日）受訪時正式亮出G1先發人選，由洋投獅帝芬掛帥先發；餅總表示，這場比賽的策略明確，就是「強碰強」，要用最強的投手迎戰樂天桃猿的主力王牌，展現球隊面對關鍵戰役的決心與企圖心。

強碰強　餅總：短期系列戰不能用例行賽數據看待

談到為何選擇獅帝芬擔任G1先發，林岳平提及：「這種比賽就是強碰強，如果有想要『以下剋上』的心態，也許那場勝利的機率會比較低。」

他進一步指出，雖然樂天的威能帝與魔神樂都是強悍的先發主力，對統一打線而言相當棘手，但短期系列戰與例行賽不同，勝負往往不在數據，而在臨場發揮與氣勢的對決。

「我們希望在強對強的情況下，讓選手發揮出自己的強項，」餅總說。

獅帝芬早已底定　非「飛力獅二選一」

外界原以為G1先發人選在飛力獅與獅帝芬之間抉擇，不過林岳平指出：「其實沒有二選一，從頭到尾就是獅帝芬。」

他透露，真正需要抉擇的反而是先前名單中兩位洋投，奧德銳與蒙德茲，誰將進入季後挑戰賽名單？最終團隊傾向於蒙德茲的球威，將他帶入名單。

第三號洋投人選思考多時　蒙德茲取勝在於「優點取向」

至於季後挑戰賽第三號先發，林岳平透露，教練團在評估蒙德茲與奧德銳之間時「沉默了很久」，因為兩人各有優缺點。

「最後選擇蒙德茲，是因為他的球威更有威力，雖然控球仍是隱憂，但我們選擇看優點，」餅總指出，「他的優點是有能力讓樂天7局無得分，他是有那個優點在，所以先想著我們的優點去做決定。」

▲獅帝芬。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 統一獅樂天桃猿季後挑戰賽獅帝芬

