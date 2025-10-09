山本、克蕭雙雙挨轟！羅伯斯嘆「失投就會這樣」　G4格拉斯諾先發

▲山本由伸4局丟3分，總教練羅伯斯點出「失投位置太甜」。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇今（9）日在主場迎戰費城人，慘以1比8吞下分區系列賽首敗。先發投手山本由伸4局挨轟丟3分退場，傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）中繼又被擊出兩發全壘打，被打爆狂失5分，讓道奇無緣在主場橫掃晉級。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後坦言，「這就是失投的代價。」

山本此役表現起伏，第4局先被舒瓦伯（Kyle Schwarber）轟出陽春炮，又連挨哈波（Bryce Harper）與波姆（Alec Bohm）安打丟3分，第5局再遭連續安打後被換下，全場投4局又1人次被擊出6安、失3分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇在過去2戰徹底封鎖國聯全壘打王舒瓦伯後，今日被他擊出兩支全壘打，羅伯斯分析，「這就是投手在球數落後、失投時會發生的事。山本在2好球後想投外角快速球，結果投到中間偏內，被轟出全壘打。」

▲費城人全壘打王舒瓦伯單場雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

在第7局登板的克蕭情況更慘，8局被里爾穆託（J.T. Realmuto）轟出全壘打，之後又被特納（Trea Turner）敲出2分打點安打，最後再被舒瓦伯擊出單場第2轟，單局狂失5分。

▲克蕭時隔6年季後賽再中繼，8局慘挨兩轟丟5分。（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯指出，「克蕭原本也想投外角，結果球飄進中間偏高的位置，同樣被轟。對這種打者，投球必須精準且徹底執行。他們一旦打出成果，就會越打越順，所以必須先取得好球數，並保持攻擊性與準確性。」他坦承，克蕭此役滑球狀況不好，「深度與銳度都不夠，速球控制也偏離。整體來看，他的控球沒有發揮出來。」

儘管吞下系列首敗，道奇仍以2勝1敗聽牌。羅伯斯保持樂觀表示，「如果有人告訴我，打完第3戰會是2勝1敗，接下來由格拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，我會很樂意接受。」

▲羅伯斯賽後仍強調「系列仍在我們掌控中」，第4戰將由格拉斯諾先發。（圖／達志影像／美聯社）