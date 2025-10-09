詹皇因「第二次決定」被告詐欺　湖人迷：沒要退休根本不會買票

A frustrated Lakers fan is suing LeBron James after being “duped” by his Decision 2.0 Hennessy ad — which led him to buy two tickets to the Lakers’ final game, per TMZ.



記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）今（9）日因「第二次決定」事件再度成為焦點，這次不是因為廣告話題，而是被自家球迷告上法院。根據美國八卦媒體《TMZ》報導，一名叫賈西亞（Andrew Garcia）的球迷指控，自己因為誤信詹皇即將退休的暗示購買球票，如今要控告他「詐欺與誤導」。

賈西亞表示，他以每張432.83美元（約1萬3200台幣）的價格，買下湖人明年3月31日（當地時間）例行賽倒數第4場主場的兩張門票，原本期待能見證詹姆斯生涯最後幾場的主場賽事，但詹皇隔日發布「重大宣布」後，這些門票立刻變得「一文不值」。

詹皇釋出影片預告「明天有重大宣布」時，外界一度以為他將宣布退休或下一步動向，結果「第二次決定」竟是一支酒類廣告——向2010年那場轟動體壇的《The Decision》致敬。

賈西亞在訴狀中怒斥，「如果他不打算退休，我根本不會買那張票，就這麼簡單！」並主張詹姆斯應為「欺詐、誤導與虛假陳述」負責。

詹姆斯這支廣告影片完整重現他15年前宣布加盟邁阿密熱火時的場景，連服裝都幾乎一模一樣。2010年那場直播節目讓他成為全美焦點，也改變了NBA自由市場的生態。

如今即將邁入第23個賽季、將滿41歲的詹姆斯依舊維持頂尖水準，外界普遍猜測這可能是他在NBA的最後一年，但他本人從未明確鬆口。