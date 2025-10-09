運動雲

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

呂詠臻經常在社群網站上分享與女友蘿拉的互動。

▲呂詠臻經常在社群網站上分享與女友蘿拉的互動。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

26歲的中華職棒樂天桃猿投手呂詠臻，憑帥氣外型及過人嗓音讓他人氣居高不下，被稱為「呂帥」，更有許多粉絲自封是「呂太太」，其實，他已經有一個交往近五年的美甲師女友蘿拉，兩人經常在IG上放閃曬愛，呂詠臻甚至讓女友在他的指甲上盡情揮灑創意，等同女友為他上球賽應援的標誌，球迷們也相當接受這一對小愛侶的一切。

呂詠臻常在自己的IG帳號分享生活日常，包括與女友到郊外踏青、露營等，呼吸新鮮空氣之外，也讓他暫撇比賽的壓力，且與女友相處的時間，是他「練習、吃飯、睡覺之外的快樂片段」，言簡意賅點出與女友的好感情，而有球迷看到呂詠臻手上的指甲彩繪，也會對他說：「你的指甲好漂亮。」呂詠臻都大方接受讚美，畢竟那是女友的傑作。

樂天桃猿投手呂詠臻憑帥氣外型，讓他人氣居高不下。

▲樂天桃猿投手呂詠臻憑帥氣外型，讓他人氣居高不下。

今年，擔任樂天桃猿投手的呂詠臻，對上富邦悍將的九局下半，被董子恩強襲球打到右側脖子，形成內野安打，成了今年的熱門話題，回憶當時的驚悚一瞬間，呂詠臻說：「第一時間只在意自己的呼吸，當下盡力保持呼吸。」這是他棒球生涯被打到最危險的部位，而董子恩在賽後立刻私訊給呂詠臻，還被他太太碎念，指他誰不好打，偏偏打到很帥的呂詠臻。

呂詠臻與交往近5年的美甲師女友。

▲呂詠臻與交往近5年的美甲師女友。

除了會打棒球，呂詠臻也擁有一副好嗓音，會在抖音上發搞笑和唱歌的影片，其中有幾部小短片挑戰高難度歌曲，如周杰倫的〈擱淺〉、蕭敬騰的〈你〉及關喆〈想你的夜〉等，渾厚嗓音加上高顏值，讓他點閱率瞬間爆表，在非棒球圈累積了不少聲量。


