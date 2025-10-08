運動雲

「台灣金孫」古林睿煬隊內戰精彩一局好投　力拚火腿季後賽名單

▲▼古林睿煬。（圖／截自日本火腿X）

▲古林睿煬。（圖／截自日本火腿X）

記者楊舒帆／綜合報導

正在備戰「高潮系列賽」的日本火腿隊，8日進行隊內紅白對抗賽，「台灣金孫」古林睿煬擔任紅隊先發投手，主投1局面對3名打者，全數解決、無失分退場，展現穩定狀況。

古林此役在紅組先發登板，首局面對火腿陣中強打——水谷瞬、矢澤宏太，以及本季以32轟奪下洋聯全壘打王的雷耶斯（Franmil Reyes），僅用少數球數便完成三上三下，投球內容紮實。這場隊內戰開放觀眾進場，不過只有會員轉播，火腿官方X剪出古林睿煬飆三振影片，讓球迷一飽眼福。

而火腿陣中另一位狀況火熱的石井一成同樣表現亮眼。7日的紅白戰中，他以白隊「第6棒、二壘手」身分先發，單場3打席連續安打；今日則代表紅隊出賽、擔任「第2棒、二壘手」。首局無人出局三壘有人時，他掃出左前安打先馳得點，第3局第2打席則從白組先發加藤貴之手中擊出右外野方向陽春全壘打，延續火燙手感。火腿隊內笑稱，「石井在季後賽前依然『ピンピン（活蹦亂跳）』！」

日本火腿本季以太平洋聯盟第2名作收，將在本月11日開打的高潮系列賽首輪迎戰歐力士猛牛。古林正全力爭取進入季後賽名單，若順利入選，將挑戰生涯首度登上日職季後賽舞台。

﻿

