詹皇「第二次決定」惹議　主帥瑞迪克調侃媒體：你們真笨

A compilation of Lakers reactions to LeBron James’ The Decision 2.0:

Rui Hachimura - “He loves to do that type of stuff”

Austin Reaves: “I got a couple calls, like, ‘What is this?’”

JJ Redick - “You guys are idiots” pic.twitter.com/SiujD19E9w — Dave McMenamin (@mcten) October 7, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）昨日以「The Second Decision（第二次決定）」預告將有重大宣布，結果揭曉竟只是與干邑品牌的行銷合作，引起球迷與媒體一片譁然。湖人球員與主帥瑞迪克（JJ Redick）今日紛紛對這場「大型釣魚秀」做出回應。

▲詹姆斯以「第二次決定」只是廣告行銷，引來罵聲。（圖／達志影像／美聯社，下同）

這次的操作讓人回想起2010年那場轟動全美的《The Decision》，當年詹姆斯在電視直播節目中宣布離開克里夫蘭，加盟邁阿密熱火，與韋德（Dwyane Wade）及波許（Chris Bosh）聯手打造「南灘3巨頭」； 因此當他在社群上高調預告「第二次決定」時，全聯盟瞬間炸開，甚至有球迷提前搶票、認為他將宣布退役。

未料揭曉竟只是廣告合作，許多人直呼「被騙」，批評詹皇過度炒作。《ESPN》的湖人隨隊記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）今日曝光隊內反應。

混血前鋒八村壘笑著說，「他就喜歡搞這種事。」里夫斯（Austin Reaves）則透露，「我接到好幾通電話，大家都問我『這到底是什麼？』」主帥瑞迪克更直接調侃媒體，「你們真笨！」